Potrivit unor surse anonime citate de Bloomberg, Vladimir Putin vrea să obțină toată regiunea ucraineană Donbas și un acord de securitate mai amplu cu Europa, care să legitimeze inclusiv ocupația rusă din Ucraina.

Kremlinul insistă pe lângă administrația Trump ca să preseze Ucraina să-i cedeze regiunea Donbas, unde trupele ruse luptă de mai bine de 12 ani, iar acum sunt în mare dificultate. Conducerea de la Kiev refuză însă să cedeze teritorii, mai ales zonele fortificate din nord-vestul Donețkului, care i-ar oferi Rusiei o poziție militară solidă în cazul în care le-ar obține pe cale diplomatică.

Sursele citate de Bloomberg susțin că nervozitatea ar crește în rândul elitei ruse, în timp ce unii oficiali de rang înalt de la Kremlin ar considera că războiul din Ucraina a ajuns într-un impas fără o cale de sfârșit.

„Rusia suferă eșecuri pe câmpul de luptă. Pentru a-și susține eforturile militare din Ucraina, Kremlinul va trebui aproape sigur să introducă o a doua mobilizare parțială în următoarele 12 luni”, comentează Nigel Gould-Davies, cercetător senior în programe legate de Rusia și Eurasia la Institutul Internațional pentru Studii Strategice.

De cealaltă parte, secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, neagă că Putin ar fi stabilit vreun termen-limită pentru încheierea războiului.

Reluarea cererii asupra Donbasului prin intemerdiul unor surse anonime vine într-un moment complicat pentru Kremlin, atât militar, cât și diplomatic.

Pe front, armata invadatoare rusă începe să piardă teren pentru prima dată de la contraofensiva ucraineană din vara anului 2023, în timp ce sectorul petrolier al Rusiei, o sursă importantă de finanțare a războiului, este puternic afectat de atacuri aeriene.

Pe plan diplomatic, președintele american Donald Trump nu mai pare dispus ca înainte să asculte prelegerile și solicitările lui Vladimir Putin atât timp cât este concentrat pe războiul din Orientul Mijlociu.