Dani Oțil, la un pas de a face o mare gafă de ziua prietenului său, Mihai Bobonete. Actorul împlinește 41 de ani

Dani Oțil a povestit în ediția de azi cum era la un pas de a face o greșeală față de prietenul său, mai ales că darul pe care prezentatorul voia să i-l facă actorului de comedie este la fel cu cel primit de el la nunta sa cu Gabriela Prisăcariu.

„Era să îi dau lui Bobo ce mi-a adus chiar Bobo la nuntă. Mi-a adus un elefant cu nas albastru. Aoleu, era să i-l duc și eu lui Bobonete pe același. Nu toți știu să facă cadouri”, a spus Dani Oțil în această dimineață.

Ce a pățit Mihai Bobonete atunci când a mers la restaurantul lui Oțil

Recent, în cadrul unui podcast realizat cu Răzvan Simion, Mihai Bobonete a povestit ce a pățit atunci când a mers la restaurantul lui Dani Oțil.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că „Neața cu Răzvan și Dani” rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă.

M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota.

Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin.

Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete, reușind să stârnească hohote de râs în rândul celor prezenți la podcast.

