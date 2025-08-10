Dani Oțil, vacanță de vis cu familia sa. Ce destinație a ales prezentatorul TV

Gabriela și Dani Oțil se bucură de câteva zile de relaxare într-o destinație de vis din Turcia, alături de fiul lor, Tiago. Prezentatorul de la „Neatza” și soția sa au ales Bodrum pentru vacanța de vară, o locație care pare perfectă atât pentru cuplu, cât și pentru cel mic.

Cei trei au ajuns recent în stațiunea turcească, iar imaginile postate de Gabriela pe rețelele de socializare au atras rapid atenția fanilor. Tiago este în centrul atenției, distrându-se de minune în vacanță, în timp ce mama sa impresionează cu o siluetă impecabilă și ținute lejere, dar extrem de elegante.

Dani și Gabriela Oțil au vizitat mai multe locuri spectaculoase din Bodrum și s-au cazat într-un resort de lux. Pentru cuplu, vacanțele în trei sunt rare, având în vedere programul încărcat și carierele lor de succes, însă vara aceasta le-a oferit ocazia perfectă să se bucure de timp prețios împreună.

Ce spune Gabriela Prisăcariu despre ideea de a deveni din nou mamă

Deși fanii așteaptă cu mare nerăbdare ca familia lui Dani Oțil să se mărească, Gabriela Prisăcariu a declarat că moment nu este pregătită să devină din nou mamă.

„Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…,” a declarat Gabriela Oțil pentru Spynews.ro.

