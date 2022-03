Daniel Buzdugan a fost contabil la bancă. Ce pățea în fiecare zi la muncă: „Colegii mă ajutau să termin actele”

Actorul a absolvit Liceul Economic, iar după a dat imediat la Facultatea de Filozofie. Din păcate, Daniel Buzdugan a picat examenul de admitere și imediat s-a angajat contabil la Banca Comercială din Iași. El avea alt vis pe atunci, să dea la Facultatea de Teatru.

Asta a și făcut, doar că avea timp să învețe doar după ce termina programul de la bancă. S-a pregătit foarte bine, așa că a luat examenul din prima. „Uite, eu am lucrat la bancă! Am lucrat la Banca Comercială Română din Iași, am fost primul angajat, pentru că în 90, când am picat la Filozofie, mama mi-a zis: «Te rog frumos, te duci să te pregătești pentru Actorie, dar pe banii tăi. Te duci la muncă, te trezești dimineața, te angajezi și după aia dacă vrei să faci și facultatea, du-te să faci facultate»!

Acolo era un colectiv foarte mișto, dar munca nu era genul meu, adică era foarte, foarte complicat, dar am rezistat un an de zile, pentru că era un colectiv foarte mișto. Eu eram bufonul, toată viața mea am fost un bufon, am fost bufonul clasei, bufonul grădiniței, bufonul acelui loc de muncă. La un moment dat, colegii mă sprijineau să îmi termin actele și eu vorbeam acolo ca Ceaușescu, îl imitam pe Iliescu, toate personalitățile momentului și colegii mă ajutau să termin actele, ca să plec și eu acasă!”, a povestit Daniel Buzdugan.

Chiar din timpul facultății Daniel Buzdugan a lucrat în media, prima dată la radio, iar apoi la TV, la TVR Iași, unde a avut-o colegă pe Andreea Marin.

Colaborarea lui Daniel Buzdugan cu Andreea Marin

Cei doi au muncit împreună la emisiunea „Țara lui Piticot”. „Am lucrat ani buni, m-a chinuit Andreea, pentru că eu, fiind o persoană spontană, mi-ar fi plăcut ca atunci când aveam un rol în emisiunea respectivă, să-mi zică ce am de făcut și eu improvizam, dar nu, Andreea venea cu textele pregătite, cu scenariul.

Trebuia să-l învăț, trebuia să-l repet și odată m-am enervat că am venit de la un bairam din cămin, eram obosit, era filmarea pe la 10 dimineața, nu învățasem absolut nimic și am luat scenariile și le-am rupt. Și Andreea a zis: «OK, nu improvizăm, mai stăm încă două ore, rescriem toate scenariile, le învățăm și ne apucăm de filmat!»”, a mai declarat Daniel Buzdugan pentru Cancan.

