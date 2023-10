Daniel Pavel și Ana Maria Pop trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, iar relația lor este parcă desprinsă din filme. Cu o înțelegere profundă și o conexiune specială, cei doi au ajuns la un moment în care Daniel a simțit că este timpul să facă pasul cel mare. Fără a sta pe gânduri, el a pregătit o cerere în căsătorie care să fie cu adevărat memorabilă.

În acest weekend, prezentatorul de la Survivor România a pus în aplicare planul său, alegând un mod atipic și plin de semnificație pentru a-și cere iubita în căsătorie. Cei doi au mers în locul în care și-au spus primul „Te iubesc”.

Prezentatorul TV a organizat o plimbare romantică pe lac. În timpul acestei plimbări, Daniel a făcut cererea, iar Ana a spus fericită marele „DA”. Momentul a fost însoțit de punerea inelului de logodnă pe degetul iubitei sale.

„O scot la o plimbare de toamnă, neobișnuită tocmai prin firescul ei – barcă, pe un lac bucureștean de octombrie, noi care n-am stat în oraș o săptămână legată din ianuarie. Dau la rame deh, marinarul e om și el și la momentul oportun cap compas cu relevment tribord la locul primei noastre întâlniri și scot cartoanele scrise în consiliu, în Dominicană… torpedo in the water of our heart. Până să realizeze Anuța mea ce voiaj se pregătește deja are Cercul Iubirii pe deget. Asta a fost planul meu. Cum l-am implementat voi să-mi spuneți”, a spus Daniel Pavel despre cererea în căsătorie.

„Și eu care credeam că e doar o plimbare cu barca… (nu că asta ar fi puțin, tot ce vine din iubire reprezintă mult, mult de tot în economia vieții). Dar chiar nu mă gândeam că va fi atât de frumos, totul, chiar atunci . EL, Danielul meu, cuvintele lui, emoția. Sunt recunoscătoare pentru toată iubirea care vine din partea lui, pentru binecuvântarea Domnului, pentru noi! De iubire, nu mai zic. Se vede și e a noastră. Greu de redat în cuvinte. Vouă, celor cu care împărtășim aceasta bucurie, sa vi se intoarca gandurile inmiit!”, a scris Ana pe contul ei de Instagram după cererea în căsătorie.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop sunt împreună de 2 ani

În 2022, Daniel Pavel s-a cunoscut cu Ana Maria Pop, la o petrecere, prin intermediul unor prieteni comuni. S-au apropiat din ce în ce mai mult și apoi au devenit iubiți. Acum sunt e nedespărțit, merg la evenimente împreună, chiar și în Republica Dominicană ea l-a însoțit pe prezentatorul de la Survivor România.

Au uneori și neînțelegeri în cuplu, însă ea, cu calmitatea ei, rezolvă orice discuție. „Pot să spun că eu sunt de o natură care discută mult, până la ceartă. Sunt și zodia Fecioară, desfac firul în 100. Nu-mi iese cu Ana, găsește calmul și în cele mai încinse stări ale mele. Eu zic că am găsit soluția perfectă, mă calmează”, a explicat Daniel Pavel.

Ea a continuat dezvăluind ce iubește la partenerul ei. „Iubesc, pe lângă ambalajul și masculinitatea care se observă și cred că trec sticla, sufletul foarte cald, pe care cred că-l simt oamenii. Cred că de-asta sunt într-un număr atât de mare alături de el. Sufletul este de aur”.