Ce bărbați speră să găsească Daniela Ciocan la emisiunea „Mireasa: Meciul Iubirii”: „Am multe așteptări”

Sezonul 13, „Mireasa: Meciul Iubirii”, care poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, a debutat cu mai mulți tineri care își doresc să își găsească sufletul pereche, iar Daniela Ciocan face parte dintre fetele care au venit pregătite să își întâlnească alesul.

Are 28 de ani, vine din Râmnicu Vâlcea, este zodia Rac și lucrează ca șofer pe camion. Daniela Ciocan a oferit dezvăluiri în exclusivitate pentru Libertatea despre participarea în reality show-ul de la Antena 1, punctând că își dorește să găsească un bărbat blând și iubitor, care să o adore.

De ce s-a înscris Daniela Ciocan la „Mireasa: Meciul Iubirii”

Libertatea: De ce te-ai înscris la emisiune?

Daniela Ciocan: Vreau să îmi găsesc jumătatea, adică un bărbat care să îmi ofere toată iubirea pe care nu am primit-o până acum.

Cum te-ai descrie și ce așteptări ai de la „Mireasa”?

Sunt o persoană blândă, empatică, răbdătoare și calmă. Am multe așteptări: vreau să găsesc un băiat blând, iubitor și empatic. Mă aștept să mă dezvolt personal, profesional și, de ce nu, să câștig marele premiu.

Ce rol joacă familia pentru tine?

Familia joacă un rol important, însă cei dragi nu se vor băga în relația mea.

Daniela Ciocan, concurentă la „Mireasa: Meciul Iubirii”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Cum arată partenerul ideal pentru tine și ce compromisuri ai face pentru dragoste?

Partenerul ideal pentru mine ar trebui să fie iubitor, muncitor, stabil emoțional și blând. Aș face compromisuri în limita bunului simț.

Ce provocări crezi că te așteaptă în Casă și cum a reacționat familia în momentul în care ai anunțat că mergi la „Mireasa”?

Foarte multe provocări, printre care și stările de nervozitate. Tatăl meu a fost ok, însă mama s-a supărat.

Cum a fost viața ta amoroasă până acum?

Tristă!

Unde se vede concurenta de la Antena 1 peste cinci ani

Ce nu ai tolera într-o relație și unde te vezi în cinci ani, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal?

Gelozia și trădarea! Personal, mă văd cu trei copii în următorii ani, iar profesional vreau să lucrez într-un salon ca tehnician de unghii.

Crezi că îți poți găsi fericirea la „Mireasa”?

Am toată încrederea că da!

Alte știri

Monden

