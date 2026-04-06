Daniela Gyorfi, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, se pregătește și ea pentru Paște, iar cu această ocazie și-a amintit de o superstiție la care nu renunță când vine vorba despre această sărbătoare.

„Am superstiții de Paște: să ne cumpărăm haine, noi. Așa am păstrat tradiția tot timpul cu mama mea. Înainte de Paște fac curățenie, ne înnoim, cumpărăm haine noi. Anul ăsta, față de anii trecuți, vreau să merg și la biserică în noaptea de Înviere. A doua zi ciocnesc ouă. Îmi amintesc de mama, când ciocneam ouăle în ziua de Înviere, și mă bătea de mă spărgea. Asta e o amintire dragă de Paște pentru mine. Nu apuc să gătesc, pentru că plecăm de acasă. Eu cu Maria nu mâncăm miel, de obicei George mănâncă astfel de preparate”, a spus Daniela Gyorfi pentru Click.

Celebra cântăreață a dezvăluit și că pe vremea când era doar un copil nu avea bani, astfel că de sărbători mama ei îi cumpăra haine noi, iar de acolo ea a rămas cu această tradiție.

„Când eram mică, eram săracă. Iar atunci când aveam posibilitatea, mama mă înnoia, îmi cumpăra haine. Era plăcerea mamei să ciocnim ouă. Acum facem la fel, eu cu Maria, cu George… Maria nu e deloc cu pretenții, ea nu vrea nimic de obicei. Ea e cu învățatul acum, se pregătește pentru examenele importante. Știu că ar vrea să intre la unul dintre liceele din top 10 și i-ar plăcea să meargă la «Beach, Please!» Să o vadă pe Tyla”, a mai afirmat Daniela Gyorfi pentru sursa citată.

Întrebată dacă ține post în această perioadă a anului, vedeta a precizat că nu poate să facă acest lucru.

„Nu reușesc să țin post, nu pot, mă mai și enervez. Postul trebuie să îl ții cu totul. Anul acesta de Paște petrecem și alături de băiatul lui George, pe care tot George îl cheamă. A venit la noi să mai petreacă timp cu tatăl lui. Ei doi sunt catolici, așa că facem Paștele cumva de două ori. Anul trecut am fost în Germania și am petrecut Paștele în stil catolic”, a încheiat Daniela Gyorfi.

