Din câte se pare, Mihai Popovici a fost acuzat de mai multe nereguli în activitatea sa ca manager al Academiei de Înot CS Dinamo, printre care și faptul că le-ar fi impus oamenilor să cumpere un anumit echipament pentru sportivi.

La scurt timp, tatăl lui David Popovici a oferit un răspuns oficial în Gazeta Sporturilor, iar cei de la CS Dinamo au negat acuzațiile care i s-au adus acestuia.

Acum, la doar câteva zile de când scandalul a escaladat în spațiul public, David Popovici își face apariția într-un videoclip lansat de trupa Taxi, intitulat „Când rinocerii”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Alături de David Popovici, în materialul video care a fost postat pe YouTube mai apar încă 30 de personalități din România. Mesajul este transmis, girat şi augmentat de reprezentanți ai excelenței în varii domenii precum societate civilă, artă, cultură, sport şi media, după cum se arată în comunicatul de presă prin care este promovată melodia „Când rinocerii”.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Dan Teodorescu, autorul muzicii şi versurilor, a declarat: „Este vorba despre un cântec simplu, făcut de dragul normalității. Am fost inspirat, în mod evident, de piesa de teatru «Rinocerii», de Eugen Ionescu. Practic, nu sunt rinocerii mei, drept care, pentru orice neclarități, sugestii sau reclamații, vă rog să contactați autorul piesei”.

În videoclipul de pe YouTube apar: Valeriu Nicolae, Carmen Dumitrescu, Mihai Bendeac, Radu Hossu, Oana Gheorghiu, Melania Medeleanu, Florin Ristei, Radu Paraschivescu, Lora, Lucian Mândruță, Mihai Călin, Corina Băcanu, Gelu Duminică, Emilia Popescu, Angela Gheorghiu, Mircea Cărtărescu, Natalie Ester, Cătălin Striblea, Radu Buzăianu, Ilona Brezoianu, Amalia Enache, Cornel Ilie, David Popovici, Teodor Baconschi, Oana Pellea, Andrei Ciobanu, Florin Negruțiu, Irina-Margareta Nistor, Emilia Şercan, Alex Bogdan, Victor Rebengiuc.