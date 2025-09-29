Conducerea Academiei a desființat grupa de performanță, provocând plecarea a zeci de copii și antrenori, inclusiv a campioanei europene de juniori Daria Silișteanu.

Părinții susțin că au fost obligați să cumpere echipament marca Arena, deși sportivii aveau deja unul oferit de CS Dinamo. Unii dintre ei amenință cu o plângere penală legată de aspectele fiscale ale achiziției.

Părinții copiilor îl acuză pe managerul Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici, că a condiționat participarea la competiții de cumpărarea unui echipament de la o anumită firmă.

Situația tensionată a izbucnit după ce conducerea Academiei de Înot a Clubului Sportiv Dinamo a desființat grupa de performanță, un program de elită care se anunța promițător pentru înotul românesc.

Mulți copii au părăsit clubul împreună cu antrenorii lor, inclusiv proaspăta campioană europeană de juniori Daria Silișteanu.

„De ce era nevoie de alt echipament, când aveam unul de la CS Dinamo?”

Părinții susțin că Mihai Popovici a impus achiziționarea unui echipament marca Arena, deși sportivii aveau deja unul oferit de Dinamo.

Un mesaj postat de manager pe grupul intern al Academiei arată că „achiziția nu este obligatorie. Participarea în competiții este posibilă doar în acest echipament oficial”.

De ce era nevoie de alt echipament, în condițile în care sportivii aveau unul oferit de Dinamo?, s-au întrebat părinții.

Într-un comunicat, CS Dinamo a negat acuzațiile, afirmând că „niciun angajat al CS Dinamo nu a impus sau obligat vreodată părinții sportivilor să cumpere un anume brand de echipament”.

Părinții amenință cu plângerea penală

Însă părinții care au plătit combat această versiune și susțin că nu au primit documente justificative pentru echipament.

L-au reclamat oficial pe manager prin e-mail la compania producătoare și așteaptă punctul oficial de vedere al italienilor de la Arena. Părinții pregătesc și o plângere penală.

Un echipament complet costă 220 de euro (1.100 de lei).

Copiii l-au poreclit „Piedone”

Un alt caz ieșit în aceste zile la iveală este cel al unui înotător în vârstă de 17 ani, dat afară de Dinamo pentru „comportament neadecvat”. În vară, tânărul a fost pedepsit pentru distribuirea, cu mai mult timp în urmă, a unor fotografii cu caracter intim.

Socotind că este vorba despre persecuție, mai mulți colegi de lot i-au trimis comandantului clubului Dinamo, Ionuț Popa, mesaje scrise de mână în care îi solicitau reprimirea acestuia la antrenamente.

În scrisori, tinerii fac caracterizări deloc măgulitoare la adresa lui Mihai Popovici. În diverse ocazii, folosesc la adresa lui apelativul „Piedone” (celebrul polițist interpretat de Bud Spencer), pentru faptul că îi admonesta și când făceau firimituri la masă.

„Intransigența managerului nu e pe placul tuturor”

Potrivit altor surse din club, pentru asprimea lui, Popovici senior, este poreclit „Vișinescu”, după numele fostului torționar.

Chiar CS Dinamo a recunoscut în comunicatul trimis către Adevărul că „intransigența managerului nu este pe placul tuturor”.

Mihai Popovici nu a făcut declarații oficiale legate de acest caz.

