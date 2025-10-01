Mihai Popovici a fost acuzat recent de mai multe nereguli în activitatea sa ca manager al Academiei de Înot CS Dinamo. Între altele, tatăl înotătorului David Popovici a fost acuzat de impunerea achiziționării de echipament italian marca Arena pentru sportivi.

„Nu suntem obligați să emitem factură în această situație”

„David era imaginea Arena, cum este și acum. În condițiile în care sunt doar trei mari jucători globali, Arena, Speedo și TYR, a fost absolut firesc să mă gândesc la ei ca prima opțiune. I-am întrebat dacă n-ar vrea să facă un parteneriat cu noi, în sensul de sponsorizare. Adică asta însemna că, pentru cei mai buni dintre sportivi și pentru staff, ar fi dat niște echipamente. Pentru ceilalți sportivi am agreat cu Arena alte prețuri decât cele oficiale și am demarat acțiunea de strângere de bani”., a explicat Mihai Popovici.

El a subliniat că achiziția nu a fost obligatorie și că s-a făcut transparent, prin intermediul unui părinte voluntar care a strâns banii.

Popovici a negat acuzațiile că și-a însușit banii, afirmând că totul s-a făcut legal prin intermediul fundației Pro Dinamo.

Mihai Popovici susține că, în momentul achiziției și primirii echipamentelor, niciunul dintre părinți nu a cerut factura: „Nu suntem obligați să emitem factură în această situație, nu am încălcat nicio lege. Bineînțeles că avem chitanțe și facturi pe absolut tot, dar acestea nu sunt emise individual pentru fiecare persoană. Era un coșmar logistic să fi făcut asta. Pentru 70 de oameni sau câți au fost. Părinții au primit echipamentul. Eu sunt acuzat că am furat niște bani. Nu e fundația mea. Fundația a plătit către Arena, ei au livrat echipamentele către fundație, fundația ne-a dat produsele, le-am dus la personalizat și, într-un final, au ajuns la părinți cu brandul pe ele”.

„Fratele meu este pe cel mai important post din proiect. A rezolvat niște situații groaznice”

În tot scandalul, a apărut și informația angajarea fratelui său la casieria bazinului. „Este cel mai puțin important post din proiect și, probabil că din club, din punct de vedere salarial, dar foarte important pentru relația cu clienții. A lucrat gratis la început Am trecut prin niște momente groaznice la recepție”.

  • Toată disputa a pornit după dezmembrarea grupei de elită a Academiei, unde antrenorilor Andrei Pințicanu și Luis Lăcătuș nu li s-a oferit prelungirea contractelor. Popovici vorbește despre „o problemă de conduită morală” în dreptul acestora.

Odată cu tehnicienii a plecat și „lotul Fălticeni”, în frunte cu campioana europeană Daria Silișteanu. „Au încălcat lucruri din contract”, a explicat managerul, care susține că n-a dorit să facă vreun compromis în cazul lor și să-i păstreze, deși le recunoaște valoarea.

Proiectul continuă la fel ca la început, avem aceleași obiective”

  • Andrei Pinticanu și Luis Lăcătuș au fost aduși în clubul Dinamo la propunerea lui Mihai Popovici cu zece sportivi, printre care Daria Silișteanu, campioană europeană și vicecampioană mondială la 100 m spate în acest an, și Aissia Prisecariu.

Proiectul continuă la fel ca la început, avem exact aceleași obiective. Avem o grupă foarte bună, care după discuțiile pe care le-am avut va fi și mai bună. Se va consolida, avem doi antrenori de top care se implică direct, Adrian Rădulescu și Bogdan Stroe. Și vor mai veni și alții.

„Se mănâncă pește, cartofi dulci, avocado, dovlecei”

Părinții au mai vorbit spus despre „lăturile” care ar fi fost înghițite de copiii lor la cantina căminului, dar fostele mari canotoare Georgeta Damian-Andrunache și Viorica Susanu-Chermeș, care dețin posturi de conducere au reacționat: „Meniul e făcut de nutriționist, se aprobă până la președinte, ca să se poată face achiziția de alimente. Cele mai bune condiții din București sunt la Dinamo! Se mănâncă pește, cartofi dulci, avocado, dovlecei. Nu există cartofi prăjiți în meniu. Sunt 4 medici la club”.

Luați și publicați niște mesaje de pe grup, în care se vede clar că sunt copii care s-au stricat la stomac, după ce au mâncat la cantină! Că tot cer mereu probe! – au reacționat părinții

Academia de Înot CS Dinamo a fost înființată în ianuarie 2023, iar Mihai Popovici ocupă funcția de manager de la început. Proiectul își propune să formeze noi campioni în natație, pe lângă David Popovici.

Salariul, cât e salariul?

Mihai Popovici are un salariu lunar de aproximativ 7.000 de euro, a relatat Golazo. Susține că există manageri la cluburi de natație aflați în poziții similare cu a lui în Europa de Est (Ungaria, Republica Cehă, Polonia) care îl concurează la venit: „Sunt salarii ca al meu și mai sus”.

„Nu am dat concurs, dar motivele pentru care am fost angajat sunt legate de conexiunea mea cu înotul, de faptul că am făcut parte din echipa lui David. Sigur, eu nu am fost acolo factorul principal, are și a avut experți în echipă. Apoi, am o experiență de management mai mult decât consistentă. Și calitățile umane pe care le-au văzut la mine. Iar managementul este același”, a spus Mihai Popovici.

Că lucrezi în farmacie, lucrezi în sport sau lucrezi în agricultură, principiile sunt absolut identice. Am gestionat bugete mult mai mari decât la Dinamo!

Poreclele primite pentru duritatea-i proverbială, „Vișinescu” și „Piedone”, nu-l afectează. „Nu e relevant pentru mine! Complet irelevant! Cine e Vișinescu?”.

