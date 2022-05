Relația dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a fost foarte tensionată în ultimii ani, iar tânărul a lansat multe acuzații dureroase la adresa mamei sale. David a fost adoptat de artistă și de fostul ei soț, Marcel Pușcaș. După despărțire, Luminița s-a căsătorit cu Silviu Dumitriade, despre care fiul adoptiv al vedetei spune că nu l-ar fi dorit.

„El a schimbat lucrurile în casă. Nu m-a dorit. Nici familia lui. Mi-au impus o grămadă de restricții, de intrat în casă, de ajuns acasă. În liceu trebuia să ajung la ora 20.00 în casă, dacă depășeam era nasol, eram pedepsit, eu nu aveam dreptul să deschid frigiderul să mănânc. Nu aveam voie în sufragerie cu ei, trebuia doar să stau în cameră închis”, a povestit David Pușcaș, relatează Click!.

În cadrul emisiunii „În oglindă, găzduită de Mihai Ghiță, băiatul adoptat de Luminița Anghel susține că soțul acesteia ar fi fost violent cu el.

„M-a călcat în picioare, efectiv. Nimeni în viața mea nu a dat în mine cum a dat el în mine, m-a călcat în picioare. Pumni, picioare. Mama era sus în sufragerie și nu s-a băgat”, a susținut David, în cadrul emisiunii.

„Am dormit în scări de bloc”

David Pușcaș a povestit că la un moment dat nu a mai fost primit în casă și a fost nevoit să doarmă în scara blocului.

„Am dormit în scări de bloc. Chiar și în scara blocului în care locuiam. Nu am fost primit în casă nici când era iarnă și frig afară”, a mai declarat tânărul.

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel mărturisește că s-a simțit vinovat pentru că nu a ales să locuiască cu tatăl său, Marcel Pușcaș. Cât despre artistă, el spune că nu mai au nicio legătură.

„M-am simțit vinovat că nu m-am dus la tata. Cu mama nu mai am nicio treabă. Am trăit 18 ani în casa unui străin. Oare ce am însemnat pentru ea? Ea a spus că a adoptat la impuls”, a mai declarat fiul Luminiței Anghel, despre care David spune că este o persoană toxică.

