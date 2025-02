Chiar dacă a fost unul dintre cei mai curtați bărbați când a participat ca ispită la Insula Iubirii, Alin Simoiu a preferat mereu să își țină viața privată cât mai departe de ochii publicului. Iar din această cauză el nici nu este foarte activ pe rețelele de socializare.

Într-un interviu pe care l-a acordat în Click, fosta ispită masculină de la Insula Iubirii a precizat că nu are nicio relație în prezent și că se concentrează foarte mult pe unele afaceri pe care se pregătește să le lanseze.

„Am dispărut din peisaj pentru că sunt foarte focusat pe afacerile pe care le am și sunt în continuă dezvoltare. Așa cum mă știți, nu dezvălui prea multe din viața mea privată. Nu sunt obișnuit să îmi expun viața personală în public și nici pe rețelele de socializare. Bineînțeles că vor exista noutăți și surprize, plăcute. Cât de curând se vor vedea roadele muncii care mă epuizează în prezent, dar, în același timp, îmi oferă un sentiment de împlinire și satisfacție.

Sunt foarte implicat în businessurile în care activez. Viața pe social media nu este tocmai activitatea mea preferată și o evit cât de mult pot. Poate că sună clișeic, dar, fără ipocrizie, afirm că nu coincide cu valorile mele morale și nici nu sunt dependent de ea. Eu mă bucur de viața de zi cu zi în realitate, nu pe diverse platforme”, a spus Alin Simoiu pentru sursa citată.

După ce a dezvăluit de ce a dispărut din showbiz, fosta ispită din emisiunea de la Antena 1 a vorbit și despre Insula Iubirii, oferind și un sfat pentru concurenții din sezonul care se filmează în 2025.

„Cred că cel mai dificil aspect al rolului de ispită, așa cum am mai spus, este psihologia umană, care de fiecare dată surprinde. Consider că a contribuit foarte mult la rolul meu faptul că am empatizat cu fetele, nu am pus presiune pe ele, le-am ascultat… Și lucrurile acestea fac diferența.

Vreau să fiu surprins urmărind noul sezon. Ca sfaturi, le-aș spune să trăiască experiența din plin, să se bucure de fiecare moment și fiecare să-și învețe lecția”, a afirmat Alin Simoiu.

