Concurenții America Express au preparat în ediția reality show-ului de ieri seară o cafea guatemaleză cu aromă de… imunitate. S-a dat lupta pentru ultima imunitate din Guatemala, cea care i-a purtat prin tot procesul de pregătire a cafelei, pornind de la colectarea boabelor. Iar victoria, care a venit și cu bilete de Columbia, a aparținut fraților Gavril. Ediția din seara aceasta aduce multe surprize: Cătălin Scărlătescu vine la careu fără Doina Teodoru, iar votul rupe alianțele.

Aseară, două dintre echipele aflate în competiție au avut motive serioase de bucurie: Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat jocul pentru amuletă, desfășurat pe spectaculosul lac Atitlan, iar frații Gavril au obținut a doua imunitate, care i-a dus la o cină alături de Andreea Antonescu și Andreea Bălan, deținătoarele primei imunități. Acestea sunt cele două echipe care au asigurată trecerea în următoarea etapă, cea care îi poartă spre a treia țară de pe Drumul aurului, Columbia.

„Cum am ajuns la Irina, i s-a făcut rău! A avut nevoie de medic și de perfuzii”

Pentru restul concurenților urmează emoții mari la careul din această seară. Una dintre surprizele serii este apariția lui Cătălin Scărlătescu fără Doina Teodoru. Iar motivul a creat îngrijorare: „Am avut o stare de leșin. Nu am mai văzut nimic în fața ochilor, mi s-a tăiat filmul”, a povestit Doina. „Cum am ajuns la Irina, i s-a făcut rău! A avut nevoie de medic și de perfuzii. M-a speriat!”, a declarat Cătălin Scărlătescu, așteptând cu emoții să vadă cum evoluează starea partenerei sale.

O echipă de la America Express riscă să plece acasă

Tensiunea va fi resimțită însă de toți ceilalți concurenți la careul din această seară, pentru că Irina Fodor dezvăluie echipele ajunse la ea pe ultimele două locuri în cursa precedentă. Dar mai ales pentru că… urmează un vot care va da peste cap multe planuri. Un vot care rupe alianțe, în urma căruia se alege cea de-a treia echipă care se aliniază la startul cursei pentru ultima șansă.

„De ce? Înțeleg, e un concurs, dar noi am vorbit o treabă, am stabilit că avem o înțelegere. Nimeni nu se aștepta la asta”, a fost reacția echipei care a obținut majoritatea voturilor, la un careu extrem de tensionat. Astfel, întrecerea care va urma va fi una aprigă: fie că spală rufe în mod tradițional sau urcă 300 de trepte, fiecare misiune făcută sub amenințarea vulturului roșu devine și mai grea.

Care sunt echipele care se vor înfrunta în cursa pentru ultima șansă și ce deznodământ va avea careul final, telespectatorii vor descoperi în palpitanta ediție America Express, difuzată de Antena 1 în această seară, de la ora 20:30.

