După divorțul de Dinu, Deea Maxer a ales să se retragă din lumina reflectoarelor. „Am rămas în social media, iar aparițiile au fost extrem de rare.

Am mers doar la podcasturi care au pus în lumină viața profesională, viața de mamă. Știi cum e, în momentul în care faci o schimbare, așa cum s-a întâmplat în viața mea și a copiilor mei acum trei ani, oamenii încearcă să pună în lumină trecutul, să scoată lucruri, iar eu nu mi-am dorit asta și cred că s-a simțit.”, a declarat Deea Maxer pentru Spynews.ro.

„Eu consider că atunci când închizi o ușă, ea trebuie să rămână închisă. De ce trebuie să mai bagi capul, așa, să vezi ce mai e acolo? Nu are niciun sens. Focusul trebuie să fie pe prezent și pe viitor, indiferent de ce se întâmplă în viață. De aceea nu mi-am mai dorit”, a mai spus vedeta.

Deea Maxer a recunoscut că după divorț a făcut tot ceea ce a simțit și a fost foarte fericită și liniștită. Recent, vedeta a fost cerută în căsătorie de Constantin, cel alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape un an.

„Eu nu m-am abținut în anii ăștia de la ceva. Eu, în anii ăștia, am făcut strict ce am simțit și ce mi-am dorit. Cumva am învățat să spun: Nu! La un moment dat nici nu mai știi cum să refuzi oamenii astfel încât să nu se simtă jigniți, dar, totodată, să-ți respecte decizia ta că nu te mai simți integrată să dai declarații, detalii despre viața ta.

De aceea am rămas în online, pe social media, cu familia mea, cu afacerile mele. Până la urmă, succesul pentru mine nu înseamnă că oamenii să mă recunoască pe stradă. N-am simțit că mai am ceva de oferit din punct de vedere artistic încât să fiu acolo în acest mod.”, a mai adăugat Deea Maxer.

