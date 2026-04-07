Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a luat prin surprindere publicul, mai ales că cei doi păreau să formeze unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă.

O relație de ani de zile, destrămată brusc

Cei doi au trăit o poveste de dragoste de aproximativ opt ani, încununată de o căsnicie care, cel puțin la exterior, părea armonioasă. Aparițiile lor publice și proiectele comune au întărit imaginea unui cuplu fericit. În spatele acestei imagini, însă, lucrurile nu ar fi fost atât de liniștite. Tensiunile acumulate în timp au dus, în cele din urmă, la decizia de a divorța.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

Infidelitatea, cauza principală?

Deși niciunul dintre cei doi nu a oferit inițial explicații clare, în spațiul public au apărut tot mai multe indicii care duc către infidelitate ca fiind motivul central al separării.

Într-o apariție recentă la podcastul realizat de Cătălin Măruță, Codruța Filip a vorbit cu lacrimi în ochi despre experiența trăită. Întrebată direct despre infidelitate, artista a lăsat să se înțeleagă că nu ea ar fi fost cea care a greșit.

Cătălin Măruță: „Să ne înțelegem, nu a fost violență domestică.”

Codruța Filip: „Nu.”

Cătălin Măruță: „Deci… infidelitate. Din partea ta?”

Codruța Filip: „Nu.”

Momentul a fost unul tensionat, iar tăcerea din studio a spus, poate, mai mult decât orice declarație explicită.

Ce s-a întâmplat după întoarcerea Codruței Filip de la Desafio: Aventura

Un alt detaliu important a fost legat de perioada în care artista a participat la show-ul Desafio: Aventura. Codruța Filip a mărturisit că, la întoarcerea acasă, a simțit că lucrurile s-au schimbat radical.

Potrivit spuselor sale, Valentin Sanfira părea „un alt om”, iar acel moment a fost decisiv pentru ea. Atunci a realizat că mariajul nu mai poate continua.

Cătălin Măruță: Are legătură cu participarea ta la Desafio? Pentru că au fost și tot felul de speculații că a plecat la Desafio, acolo cine știe poate s-a schimbat. S-a întors alt om de la show.

Codruța Filip: Da, are legătură. În ceea ce privește faptul că eu atunci când m-am întors din competiție am găsit situația total schimbată. Și el era un om schimbat.

Cătălin Măruță: Dar situația asta era total schimbată și înainte dar tu nu o vedeai?

Codruța Filip: Nu știu să îți spun, eu am iubit enorm. Și când iubești… știi că se spune că dragostea e oarbă și chiar așa a fost. A fost oarbă.

Cătălin Măruță: E o situație așa.. îmi dau seama că a fost o decizie bruscă divorțul ăsta. Și a fost pentru că nu puteai să treci peste anumite lucruri și pentru că nu puteai să ierți anumite lucruri.

Codruța Filip: Da, peste anumite lucruri chiar nu poți trece și pentru anumite probleme chiar nu există o rezolvare. Pentru că eu am fost în decursul anilor foarte înțelegătoare. Și am încercat să fiu cât de ok am putut.

O despărțire dureroasă

Chiar dacă nu au existat conflicte legale sau acuzații grave, despărțirea a fost una profund dureroasă pentru artistă. Dezamăgirea și trădarea resimțite au lăsat urme adânci în viața sa personală. Codruța Filip a recunoscut că această experiență este una dintre cele mai grele prin care a trecut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE