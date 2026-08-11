Dacă zilele trecute oferea detalii despre resortul all inclusive în care se afla și spunea că românii își umplu farfuriile cu mâncare, prezentatorul de la Kanal D a mers de această dată într-o benzinărie, pentru a vedea cât costă un litru de motorină și de benzină în Turcia.

„Nu îmi dau cu părerea! Doar am oprit să iau benzină și arăt ce se vede. Nu sunt «dușmanul poporului» arătându-i pe alții”, a scris Dan Negru în dreptul unui clip video de un minut pe care l-a postat pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

În filmuleț, vedeta a dezvăluit că un litru de benzină costă 6,65 lei în Turcia, în timp ce motorina este puțin mai scumpă: 7,98 lei! Și a spus că acest lucru este posibil datorită sistemului Eșel Mobil, de stabilizare a accizelor.

„Dacă tot e vremea vacanțelor, anul trecut peste un milion de turiști români au venit în Turcia. Și jumătate dintre ei au venit cu mașinile. Adică vreo 500.000 au venit cu mașinile în Turcia anul trecut. Așa că de curiozitate am intrat într-o benzinărie, să văd cum arată la ei o benzinărie. Sau prețurile cum arată la ei. Dar să vă arăt benzina, motorina la ei. Acum, la început de august 2026!

Barosanii lor modifică frecvent accizele în funcție de piața mondială și au măsuri de limitate a prețurilor. Eu doar arăt, nu comentez! Nu zic că e bine la unii, că e rău la alții. Nu spun nimic! Nu vreau să fiu dușmanul poporului. Nu vreau să am belele, ăsta e tot cuvânt turcesc. Înseamnă încercare grea. În Coran, cuvântul apare cu sensul de încercare la care e supus omul prin suferință și nenorocire. La noi beleaua e alta…”, spune Dan Negru în clipul video urcat pe celebra rețea de socializare.

În aproximativ 24 de ore, filmulețul a adunat aproape 300.000 de vizualizări, 13.000 de like-uri, peste 1.800 de distribuiri și sute de comentarii.

„La noi costă aproape dublu. Cred că e cel mai mare preț din Europa”, „Se pare că turcii pot să facă preț mai bun”, „La ei se poate și la noi nu” și „Ca la noi la nimeni! Suntem de tot râsul” au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE