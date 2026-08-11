Sore a transmis un mesaj sincer pe rețelele de socializare despre modul în care își menține starea de bine și echilibrul fizic, fără să apeleze la restricții alimentare severe. Cântăreața a adus în discuție un subiect de interes pentru multe femei, subliniind că atenția principală ar trebui să fie îndreptată către sănătate și beneficiile pe termen lung ale mișcării, nu doar spre un număr fix afișat de cântar.

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Sore: „Fără să simt că mă chinui sau că mă pedepsesc”

Artista a recunoscut că stilul ei de viață nu este unul perfect și că există momente în care cedează în fața oboselii sau își satisface mici plăceri culinare. Cu toate acestea, cheia succesului în cazul ei rămâne moderarea, încercând mereu să recupereze prin mișcare, fără ca acest proces să devină o pedeapsă.

„Știu că nu e ușor să ai o relație solidă și constantă cu sportul, dar când vezi rezultate, ai o singură variantă: să te ții! Și nu e vorba doar de aspectul exterior, preocuparea noastră trebuie să fie mereu despre ce se întâmplă pe interior și cum ne va ajuta asta în decadele următoare. Da, și eu chiulesc de la antrenamente, și eu las lenea uneori să câștige, și eu mănânc prostii uneori, dar încerc să recuperez după, să mențin un oarecare balans fără să simt că mă chinui sau că mă pedepsesc”, a explicat Sore pe paginile sale oficiale.

Sore: „Habar nu am cât cântăresc”

În plus, vedeta a vorbit deschis despre presiunea uriașă pe care societatea o exercită asupra standardelor de frumusețe feminine. Sore mărturisește că a luat decizia conștientă de a renunța la goana după tipare nerealiste.

„Femeile pun multă presiune pe felul în care arată și e chinuitor, sincer. Eu mi-am propus să renunț la treaba asta, să mă mișc pentru starea de bine și pentru viitor fără să am ca scop încadrarea într-un tipar/nr de kg (habar nu am cât cântăresc) și nici să nu îmi refuz un frappe o dată la o săptămână, de exemplu. Îmi place să mă bucur de cât mai multe lucruri și așa s-a nimerit: să îmi placă și mâncarea, dar și mișcarea”, a adăugat artista.

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