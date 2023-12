În urmă cu ani de zile, Mădălin Ionescu era prezentatorul emisiunii „Acces Direct”, care pe atunci era difuzată la Antena 1. El era cel care prezenta și comenta cazurile sociale ale emisiunii, până când a fost implicat într-un scandal de proporții.

Mădălin Ionescu a început o relație cu Cristina Șișcanu, care pe atunci avea 25 de ani și era reporter al emisiunii. În spațiul public era cunoscut faptul că prezentatorul e căsătorit cu Mihaela, prima soție alături de care are doi copii, pe Ștefania și pe Filip. Din cauza scandalului iscat, Mădălin Ionescu a fost dat afară de la „Acces Direct”.

Mădălin Ionescu: „M-au sunat șefii cât eram în vacanță, era Irina Radu, și mi-a zis că nu voi mai fi la Acces”

„Eu am ținut secret că nu mai eram împreună, ea deja își găsise fericirea într-o altă relație exterioară. Însă, pentru că lumea nu a știut că eram divorțat înainte de a fi cu Cristina, toți au crezut că Mihaela era victima, când, de fapt, era invers! Eram în toate ziarele, la orice colț de stradă. M-au sunat șefii cât eram în vacanță, era Irina Radu, și mi-a zis că nu voi mai fi la Acces”, a povestit Mădălin Ionescu în emisiunea online „În oglindă”, lui Mihai Ghiță, conform Click.

Imediat prezentatorul a acționat. A mers să își dea demisia și a luat legătura cu șefii de la Kanal D. S-a angajat acolo, unde a moderat prima dată emisiunea „Drept la țintă”, apoi emisiunea „Wowbiz”, alături de Andreea Mantea.

„Eu știam că ei vor să mă dea afară pentru că nu au putut să gestioneze scandalul imens din presă. Eu aveam o imagine de persoană familistă, cuminte. Atunci am sunat la unul din șefii Kanal D, mi-am dat demisia din Antenă și am venit la turci. Pe vorbe am venit!”, a mai povestit Mădălin Ionescu.

„Am luat 30 de pastile pe zi timp de 7 luni”

Ulterior, în 2017, Mădălin Ionescu și-a dat demisia și de la „Wowbiz”. A decis atunci că își dorește mai mult timp pentru familie. „Intrasem în burnout, nu se mai putea! Profesorul Vlad Ciurea mi-a zis: dacă mai rămâi în TV mori! Nu mai aveam minerale deloc în mine.

Am luat 30 de pastile pe zi timp de 7 luni. Aveam o vibrație în stomac ziceai că înghițisem un telefon mobil. Tremurau intestinele în mine. Am fost primul care a făcut podcast în România. Azi, sunt în cea mai bună formă a mea, intelectuală și fizică”, a mai spus prezentatorul, care acum are propria emisiune la Metropola TV.

Pe plan personal, Mădălin Ionescu e căsătorit cu Cristina Șișcanu din anul 2011, împreună au o fetiță, pe Petra, dar îi cresc și pe Filip și Ștefania, copiii lui din mariajul cu Mihaela. De ceva vreme, fiica Ștefania s-a mutat la casa ei.

