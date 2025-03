Cunoscut pentru activitatea sa de antreprenor în domeniul tehnologiei, dar și ca artist și investitor la „Imperiul Leilor”, Sebastian Dobrincu provine dintr-o familie modestă alături de care a apărut pentru prima dată în podcastul lui Cătălin Măruță.

Tatăl lui, care e de profesie mecanic auto, și mama Carmen sunt mândri pentru cariera lui, la care recunosc că nu au contribuit prea mult. Totodată, mama sa a recunoscut și că nu-l urmărește pe Sebastian Dobrincu când apare la televizor. El a fost investitor la „Imperiul Leilor”, la Pro TV, și tot la același post a concurat și la „Survivor România”.

„Carmen (n.r. mama lui Sebastian Dobrincu) a zis în felul următor: Sunt destul de critică și când apare David (n.r. băiatul cel mic) la televizor. Dar nu ești critică când apare Sebi la televizor?”, a întrebat Cătălin Măruță în podcastul lui cu Sebastian Dobrincu și părinții, care va avea premiera în această seară.

„Nu-l urmăresc! Sau mă uit foarte puțin! Nu mă anunță niciodată când este pe televizor. Nu îl urmăresc și îți spun de ce. Mi se pare că suferă de o modestie exagerată. Exagerată, chiar exagerată. Eu îl văd exagerat de modest”, a explicat mama lui.

Tatăl a venit cu completări, întrebat cine e Sebi: „Depinde din ce unghi îl privești. Nu, nu l-am ajutat, nu am niciun merit în toată treaba asta. Și-a descoperit singur abilitățile și pasiunea și singur s-a motivat. Chiar nu am intervenit cu nimic. Noi nu am plătit niciodată măcar o oră de informatică”.

Ulterior, mama lui a adăugat: „Dar trebuie să recunoaștem că nu e deloc ușor să fim părinții lui Sebi”.

Relația complicată a lui Sebastian Dobrincu cu părinții

Întrebat de Cătălin Măruță de ce s-a îndepărtat de părinți, Sebastian a recunoscut că acest lucru s-a întâmplat de mult timp: „Spre durerea mea… nici nu este «în ultima perioadă», ci e ceva timp”. Mama sa, Carmen Dobrincu, a confirmat că relația lor s-a răcit destul de devreme.

„Nu am resentimente și nu vă reproșez. Nu aș schimba nimic la cum m-ați crescut. Mi se pare că m-ați ținut pe o linie de plutire și mi-ați insuflat niște valori…”, a mărturisit Sebastian Dobrincu.

Într-un moment sincer, tânărul antreprenor a mărturisit că, deși nu are resentimente, copilăria sa nu a fost lipsită de provocări emoționale: „Nu țin minte să fi auzit prea des «te iubesc» în copilărie. Eu nu sunt fericit… OK, am niște performanțe în domeniul meu, dar nu știu să mă bucur de viață.”

Tatăl lui Sebastian, de profesie mecanic auto, a explicat că fiul său și-a dorit întotdeauna mai mult și a muncit enorm pentru a-și construi cariera, chiar și cu prețul îndepărtării de familie. „El a vrut să fie mai activ și să facă mai mult pentru ceea ce își dorește. Asta l-a îndepărtat de noi ca să nu-l ținem pe loc.”

În timpul discuției, mama lui Sebastian a rememorat un moment dureros: „Mi-a zis: «Cândva… o să ajung foarte important și să nu-ți atribui vreun merit… Și să spui ce mamă rea ai fost!»” La rândul său, Sebastian a confirmat că a simțit răceală din partea mamei sale: „Eu cred că ai fost o mamă rea cu mine, dar nu îți reproșez nimic.”

Întrebat dacă i-a fost rușine cu familia sa, fostul investitor de la „Imperiul Leilor” a răspuns: „Nu mi-a fost rușine, dar a fost o diferență în clasă. Vedeam în clasă colegi cu posibilități mai mari decât familia mea. Aveam colegi care aveau mai mulți bani și mă gândeam de ce ei au și eu nu”.

