Rolul Magicianului l-a făcut celebru și a fost întotdeauna înconjurat de copii, însă Marian Râlea nu a devenit niciodată tată. În vârstă de 63 de ani, actorul a mărturisit într-un interviu pentru Revista VIVA! de ce nu are copii, deși îi iubește extrem de mult.

„Păi am avut atât de mulţi copii, încât ce să îmi mai doresc? Dar într-adevăr e vorba despre joacă, joaca e meseria copilului, şi atunci sigur că meseria actorului este să se joace. Mai mult, noi am fost învățați să jucăm la facultate pentru tot felul de public. Îmi aduc aminte cum am jucat pentru copii cu dizabilități, nu era nicio problemă, jucam ca și pentru ceilalți, era acelaşi teatru, doar îmi continuam joaca împreună cu cei mici. Acum mă gândeam că toţi copiii își doreau un Tată Magician”, a spus actorul pentru VIVA!.

Marian Râlea s-a dedicat scenei și nu are niciun regret în această privință. Timpul a trecut, iar viața lui a fost întotdeauna preocupată de această poveste a scenei și a filmului.

Marian Râlea nu s-a căsătorit niciodată, pentru că s-a dedicat în totalitate meseriei sale și nu a pus niciodată viața sentimentală pe primul loc. Din cauza programului aglomerat pe care îl avea, acesta nu a mai avut timp să se dedice vieții de familie.

Întrebat de pasiunile sale, Marian Râlea a mărturisit că i-ar plăcea să joace baschet, însă condiția fizică nu-l mai ajută acum. „Acum nu mai am timp, dar mai citesc, îmi plăcea să joc baschet, dar nu mai sunt în formă, cam atât, nu cred că mai pot trăi cu un timp liber”, a mai spus actorul pentru sursa mai sus menționată.

În prezent, actorul face parte din distribuția serialului românesc „Adela” de la Antena 1, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion. Producția este o adaptare liberă după serialul „O hayat Benim / This is my life”, produs de Fox Turcia.

