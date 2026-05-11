Pentru siguranța participanților și fluidizarea traficului, autoritățile vor închide progresiv mai multe artere. Bd. Basarabia va fi restricționat începând cu ora 14.00, pe ambele sensuri, între Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății. Alte străzi afectate sunt Str. Maior Coravu, Bd. Pierre de Coubertin (de la ora 08.00) și Str. Tony Bulandra. Restricțiile vor rămâne în vigoare până după încheierea concertului.

„Solicităm conducătorilor auto să circule cu prudență, să păstreze distanța regulamentară și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri. De asemenea, spectatorii sunt încurajați să folosească mijloacele de transport în comun pentru a ajunge la stadion”, a transmis Brigada Rutieră.

Pietonilor li se recomandă să utilizeze trotuarele și să traverseze doar prin locurile marcate, la culoarea verde a semaforului, asigurându-se înainte de trecere. Organizatorii estimează un număr mare de participanți, făcând apel la respectarea regulilor pentru evitarea aglomerației.

Pentru fanii Metallica, care a mai concertat în România în trecut, evenimentul de pe 13 mai promite o experiență memorabilă. Cei care doresc să ajungă la concert sunt sfătuiți să planifice din timp traseul, ținând cont de restricțiile menționate.

Fanii trupei americane sunt așteptați la unul dintre cele mai mari evenimente rock ale anului, iar organizatorii au anunțat deja programul, regulile de acces și informațiile importante pentru participanți.

Conform prognozei speciale emise de meteorologi, miercuri, 13 mai, în ziua concertului Metallica, la București vor fi condiții de ploaie slabă.

