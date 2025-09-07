Teodor Costache, cunoscut publicului drept ispita Teo din sezoanele 8 și 9 ale emisiunii Insula iubirii, a decis să pună punct acestei etape din viața lui. Tânărul a mărturisit că nu se mai vede în acest rol și că, odată ajuns la vârsta de 30 de ani, își dorește să se concentreze pe alte experiențe care să-l ajute să evolueze pe plan personal.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Într-un mesaj postat pe TikTok, Teo a anunțat că participarea lui la show a luat sfârșit și că simte că acest capitol s-a închis. După două sezoane în care a stârnit reacții și a atras atenția publicului, fostul concurent spune că a bifat deja experiențe pe care nu va simți nevoia să le repete.

„Aici se încheie un capitol din viața mea. Aici se încheie Insula iubirii. Cea mai provocatoare experiență și singura care mi-a schimbat viața în bine. Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune, ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să fac anumite lucruri la vârsta potrivită, ca apoi să nu simt nevoia”, a scris ispita Teo de la Insula iubirii, pe TikTok.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Ce spune Teo despre experiența de la Insula iubirii

Despre ultima aventură din Thailanda, Teo a povestit că a fost una „unică și plină de provocări”, o experiență care l-a pus față în față cu propriile limite. Totuși, consideră că schimbările pe care și le dorește acum în viață nu țin de un nou sezon Insula iubirii, ci de un drum personal pe care vrea să îl urmeze în continuare.

„Nu am cuvinte să descriu ce am simțit în toată această experiență. Este unică orice trăire acolo, dar de fiecare dată pleci cu câte ceva, iar eu am acumulat bagajul de care aveam nevoie la vârsta mea pentru a continua dezvoltarea personală. Am privit și al doilea sezon, sunt într-o continuă schimbare, dar cu siguranță am multe de îmbunătățit la mine. Îmi doresc să devin cea mai bună versiune pentru mine și viitorul meu”, a mai scris Teo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE