La șase luni de când a devenit mamă pentru doua oară, Andreea Antonescu va păși în biserică sâmbătă, pentru creștinarea micuței sale și a lui Victor Vrînceanu, jurnalist. Pregătirile sunt în toi. „Am ajuns să fiu cu ele exact pe ultima sută de metri şi făcute cumpătat şi tipicar, aranjate toate exact cum îmi place mie.

Efectiv m-a ajutat Dumnezeu mult de tot şi de data aceasta. Eu fiind şi zodia Fecioarei, sunt foarte tipicară şi chiar trebuia să le ştiu pe toate puse la punct până la ultimul detaliu.

Andreea Antonescu: „Îmi place să lucrez cu profesionişti”

Suntem în punctul de a alege ţinutele. Da, cu trei zile înainte de botez (n.red. râde). Pentru că îmi place să lucrez cu profesionişti şi pentru că lucrez cu stilista mea de peste patru ani de zile, iar ea ştie exact ce vreau. Întotdeauna simt că mă pune într-o lumină frumoasă şi de fiecare dată îmi găseşte ţinutele potrivite.

Aşa că merg şi de data aceasta pe mâna ei şi bineînţeles amprenta mea. Eu şi micuţa nu vom avea ţinute la fel pentru că bebelina e bebelină, ea va fi moţată cu pampoane, eu nu am cum să îmi pun pampoane (n.red. râde). Iar Sienna îşi alege ţinutele de una singură, dar vom încerca să fim oarecum în acelaşi ton toate trei”, a spus artista.

Întrebată dacă deciziile despre botezul lui Venice Victoria le-a luat împreună cu tatăl micuței, Andreea Antonescu a spus că ea și Victor Vrînceanu au hotărât ca evenimentul să fie unul frumos, au căzut de comun acord la toate propunerile.

„Amândoi am convenit că acest eveniment ar trebuie să fie aşa cum am convenit şi asupra creşterii şi educaţiei micuţei. Să ne sfătuim şi să luăm cele mai înţelepte decizii. Aşa am făcut şi de data acesta pentru că vrem să iasă un eveniment frumos”, a mai declarat ea pentru Fanatik.

„Am două fetiţe, este un vis pe care nici nu am îndrăznit să-l visez vreodată”

Chiar dacă nu mai formează un cuplu cu Victor Vrînceanu, Andreea Antonescu e fericită pentru că a devenit pentru a doua oară mamă. Pe Sienna, prima fiică, o are din mariajul cu Traian Spak. „Micuţa Victoria a împlinit deja şase luniţe, am ajuns la botez, a crescut mare. Mă uit şi la Sienna care îmi este prietenă şi cu care am tot felul de discuţii, care mă însoţeşte peste tot.

Chiar şi în privinţa botezului m-am sfătuit cu ea, i-am cerut părerea pentru că Sienna are foarte mult bun gust. Şi uite aşa îmi dau seama că timpul trece foarte repede şi-atunci mă copleşesc emoţiile din orice. Eu chiar mi-am propus să fiu să fiu pe poziţii, foarte echilibrată, cu capul pe umeri, foarte calculată până în ziua botezului când probabil, de emoţii voi leşina şi end of story (n.red. râde).

Atât de mult am pus suflet în organizarea acestui eveniment, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul Siennei. Am două fetiţe, este un vis pe care nici nu am îndrăznit să-l visez vreodată”, a zis ea.

Și a continuat: „Am două fetiţe minunate şi în curând o botez pe cea de-a doua. Şi nu oricum, ci cu Sienna de mână, cu Andreea de mână care e familia mea, împreună cu fetiţele ei. Eu îţi spun sincer, ar fi mare lucru să nu leşin în ziua botezului. Atunci o să mă ia emoţiile rău, ştiu asta, ca şi la botezul Siennei de altfel, când la fel, am plâns mult”.

