Decizia luată de Andreea Bălan cu privire la casa în care a locuit cu Keo. „A durat vreo șase luni. Nu aș fi reușit singură”

,,A durat vreo șase luni renovarea. Mă bucur ca am reușit să sparg, era un zid în mijloc, era un duplex, iar acum am unit cele două case și am reușit să renovez parterul, urmează și etajul. Îmi place foarte mult ce a ieșit, nu aș fi reușit singură.

Am apelat la ideile și ajutorul unui designer de interior. Nu am ales eu culorile, am primit sfaturi și le-am primit cu mare bucurie.

Mie îmi place să ascult sfaturi în general și în muzică, și în styling”, a declarat cântăreața la Antena Stars, potrivit Spynews.

Andreea Bălan nu a făcut schimbări doar la nivelul locuinței, ci și în ceea ce privește stilul ei vestimentar. ,,Cred că m-am maturizat emoțional și odată cu asta vine și o schimbare în ceea ce privește styling-ul.

Nu mai pot să mă îmbrac acum la vârsta mea și cu doi copii la fel cum mă îmbrăcam acum 10 ani”, a mai spus artista.

,,Pe fete le întreb ce vor să se facă atunci când vor crește și ele spun că vor să fie ca mine, să danseze și să cânte. Ambele merg la balet, vor începe și lecțiile de pian, dar nu vreau să insist cu asta, dacă nu o să le placă, nu are sens.

Eu le voi susține din toate punctele de vedere în direcția pe care ele vor să o urmeze”, a declarat Andreea Bălan pentru sursa citată.

