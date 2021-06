Decizia luată de Cătălin Amarandei după finala „Chefi la cuțite”. „Un proiect acasă”

Cătălin Amarandei a luptat în finala de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9, împotriva Narcisei Birjaru din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu și împotriva Elenei Matei din echipa verde a lui Sorin Bontea. Narcisa Birjaru a câștigat show-ul culinar.

Florin Dumitrescu a fost mândru de Cătălin, l-a felicitat chiar dacă nu el a câștigat marele premiu în valoare de 30.000 de euro. „E de departe cel mai bun din finala asta”, a notat celebrul bucătar pe Instagram.

Acum, Amarandei, după marea finală, a dezvăluit că își dorește să pună pe picioare în România un proiect gastronomic. A căpătat suficientă experiență și în străinătate, și în show-ul culinar de la Antena 1.

„Intenționez să rămân acasă, în România. Am petrecut destul timp departe de familie și de pământul natal. Doresc să încep un proiect acasă, prin care să educăm oamenii din punct de vedere gastronomic, să le arătăm că avem o varietate imensă de opțiuni când vine vorba de mâncare și că putem susține producătorii locali pentru a contribui la creșterea clasei sociale locale. Îmi doresc enorm de mult să pot găti acasă iar, să gătesc onest, cu respect față de ingrediente și consumator.”, a spus el pentru a1.ro.

Cătălin Amarandei a făcut cursuri de specialitate și a avut șansa să lucreze și în străinătate, la restaurante de prestigiu. Până să accepte provocarea de la „Chefi la cuțite”, acesta gătea pentru o familie din Saint Tropez.

„Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici. Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse.

Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent (…). Am gătit și pentru marele cap al diamentalor și pentru prințese din Kuweit”, a dezvăluit Cătălin Amarandei, în etapa de audiții de la „Chefi la cuțite”.

