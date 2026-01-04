Mădălina Ghenea a stârnit valuri în mediul online după ce a vorbit deschis despre viața ei amoroasă și a făcut o declarație care i-a surprins pe fani. Deși de-a lungul timpului a fost curtată de bărbați celebri și a trăit povești de iubire intens mediatizate, vedeta spune că a ajuns într-un punct în care nu mai vrea să audă de întâlniri sau relații.

Actrița a intrat recent în dialog cu urmăritorii ei de pe Instagram, prin intermediul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Curioși să afle dacă mai există cineva special în viața ei, fanii au îndemnat-o să înceapă din nou să meargă la întâlniri pentru a-și găsi „alesul”. Răspunsul Mădălinei a fost însă tranșant și plin de ironie.

Mădălina Ghenea nu vrea să mai iasă la întâlniri

Vedeta a mărturisit că șansele să mai aibă o relație cu un bărbat sunt extrem de mici și că, cel puțin pentru moment. Mai mult, aceasta a glumit spunând că preferă compania ursuleților de pluș cu care doarme, pe care îi consideră mult mai potriviți decât orice potențial partener.

„Nu. Nu este nicio șansă să încep să ies la întâlniri iarăși. Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari. Îi păstrez pe ei, îmi place de ei”, a transmis Mădălina Ghenea, făcând referire la jucăriile din patul ei.

Declarațiile sale vin după o serie de relații intens comentate, în care a fost implicată cu nume sonore din lumea internațională, precum Philipp Plein sau Gerard Butler. Cu toate acestea, niciuna dintre povești nu s-a concretizat într-un pas decisiv, iar Mădălina pare mai hotărâtă ca niciodată să își prioritizeze liniștea.