Pe 13 ianuarie, Oana Roman și Marius Elisei sărbătoresc un deceniu de când formează un cuplu. Vedeta a postat pe una dintre rețelele de socializare că este pregătită să publice o scrisoare deschisă despre ceea ce au trăit în acești 10 ani.

Căsnicia lor a fost încercată de multe ori, însă au reușit să mențină aprinsă flacăra iubirii. În anul 2021, Oana Roman și Marius Elisei au divorțat la notar, iar câteva luni mai târziu au ales să se împace. Relația lor nu a fost niciodată lapte și miere, iar vedeta nu s-a ferit să recunoască.

„Pe 13 ianuarie sunt 10 ani de când ne-am cunoscut. S-a scris despre noi mai mult decât am vorbit noi despre noi. Mă gândesc să scriu eu un fel de scrisoare deschisă. Să spun și eu adevărul meu. Cu ocazia asta voi începe să scriu și pe blog”, a anunțat Oana Roman.

Vedeta și-ar fi dorit să se recăsătorească cu Marius Elisei, însă au decis să amâne evenimentul, care ar fi trebuit să aibă loc anul trecut. Oana Roman și Marius Elisei a mai avut parte de neînțelegeri, însă au reușit să treacă împreună peste momentele grele. Cei doi se ocupă împreună de afacerea pe care o au.

Oana Roman nu mai poate tolera răutățile din jurul ei

Fiica lui Petre Roman a dezvăluit recent că e obosită după perioada sărbătorilor de iarnă, dar e obosită și din cauza răutăților gratuite din mediul online și nu numai. Nu mai suportă nici „răutatea, glumele proaste”.

„Știți că sunt sinceră cu voi. Azi este ziua mea de nume și nu, azi nu am chef de nimic. Pur și simplu am obosit. Vacanța asta de iarnă m-a secat de puteri. Și am obosit de atâta răutate, de atâta ură, de atât dispreț, de atâtea glume proaste, de atâta frustrare, de atât primitivism, de atâția neoameni. Am obosit, Măcar un pic iau pauză. Mulțumesc pentru urări”, scris vedeta pe una dintre rețelele de socializare în urmă cu câteva zile.

