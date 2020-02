De Livia Lixandru,

Cei doi formează un cuplu care e mereu pus pe șotii și trăiesc intens fiecare moment al vieții lor. Speak și Ștefania au participat la Asia Express, unde au fost supuși unor mari provocări.

Stresul a fost mare, iar nervii au fost întinși la maximum. Speak și iubita lui s-au mai certat la Asia Express, însă și-au dat seama că relația lor poate trece la un alt nivel.

„Nu ne-am certat foarte tare. Ne-am certat, dar nu atât de grav. O să vedeți. (…) Atuurile noastre au fost că am știut să ne drămuim explozia asta de nervi și de energie negativă. Am știut cum să ne controlăm. Și că am fost uniți. Cel mai important a fost că nu am căzut psihic în același timp. Ori cădeam eu, ori ea, și ne ridicam unul pe altul. Am primit o confirmare în Asia Express despre relația noastră – e ceea ce trebuie”, a declarat Speak, potrivit Spynews

Experiența de la Asia Express i-a unit mai mult

Competiția a fost ca un test pentru relația lor, iar Speak și-a dat seama că Ștefania este femeia lângă care vrea să râmănă toată viața.

Sâmbătă, 15 februarie, la Antena 1 începe Asia Express, unul dintre cele mai așteptate show-uri de televiziune. Speak și Ștefania au mărturisit că experiența a fost una de neuitat și că i-a unit mai mult.

Recomandări Anunțul făcut de ministrul Sănătății. Greșeala făcută de anestezistul care a sedat copilul la clinica stomatologică

La jumătatea lunii octombrie, 9 perechi de vedete au plecat pe Drumul Comorilor, prin Filipine șI Taiwan.

Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh sunt cei care luptă anul acesta pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigator Asia Express, cel mai dur reality show din România.

Citeşte şi:

Numărul bolnavilor de coronavirus a depășit 60.000. Într-o singură zi au murit 242 de oameni, dublu față de ziua precedentă

Percheziții DNA la Spitalul Floreasca și la doctorul Mircea Beuran, pentru o posibilă luare de mită

Adriana Nedelea LA FIX: Dezvăluirile unei asistente medicale. Lucrează de 13 ani în Spitalul Județean Slatina și nu mai vrea să tacă: „Este inuman. Am dovezi, merg și la CEDO”

GSP.RO Ce facea Ilie Năstase in decembrie 1989. Poveste halucinantă de la Revoluție, Țiriac a înlemnit: „Tu ești zdravăn la cap?!”

HOROSCOP Horoscop 13 februarie 2020. Capricornii au nevoie de pace în familie