Decizia luată de Speak și Ștefania după ce s-au întors de la Asia Express. Cei doi s-au mutat într-o vilă cu trei etaje. „Am vrut să locuim la casă”

De Livia Lixandru,

După ce s-au întors de la Asia Express, unde artistul și-a cerut iubita de soție, iată că Speak și Ștefania sunt tot mai pregătiți să-și întemeieze o famile, cei doi luând decizia de a se muta împreună într-o casă mai spațioasă, în zona Cernica.

Speak și iubita lui nu au renunțat la vechiul apartament, iar vila cu trei etaje este deocamdată închiriată, însă cei doi au făcut toate amenajările necesare pentru a se simți acolo ca acasă.

„Casa nu este a noastră, am închiriat-o. Noi avem un apartament tot în zonă, dar am vrut să locuim la casă, am luat-o complet mobilată și am mai contribuit și noi cu câte ceva.

Ce am vrut neapărat să avem. Am pus gazon, am vopsit gardul, am cumpărat chiar grătar cu cărbuni. Am umblat puțin și la mobilă, pe undeva”, a povestit Speak pentru cancan.ro.