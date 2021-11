De când a aflat că va deveni mamă, Nicole Cherry are mare grijă de sănătatea ei, iar de fiecare dată când are nevoie de un sfat apelează cu încredere la medic. Artista are o pisică, pe nume Lia, pe care o iubește extrem de mult, iar mulți au sfătuit-o să dea felina pentru că i-ar pune în pericol bebelușul.

Tânăra cântăreață a răbufnit după ce s-a săturat să fie criticată despre modul în care are grijă de sarcina ei, dar și despre ce se va întâmpla după ce va deveni mamă.

„Nu îmi mai dați mesaje în legătură cu Lia. Nu-mi dau pisica. Mi-am ascultat medicul. Medicul mi-a spus că nu e nicio problemă.

E enervant și nu am ce să vă spun drăguț pentru că mă enervează. O iubesc foarte tare. Bineînțeles că vom avea grijă și va fi tunsă când va ajunge Anastasia acasă. Nu o să stea bot în bot cu ea.

Când ai un animal, te atașezi foarte tare. E ca un copil. Pisica va trebui să o accepte pe Anastasia și sunt sigură că se vor înțelege foarte bine”, a spus Nicole Cherry pe Instastory.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

De asemenea, Nicole Cherry se gândește că după ce va naște discuțiile vor fi și mai mari, iar decizia ei este de a o ține pe Anastasia cât mai departe de ochii curioșilor. Artista, în vârstă de 22 de ani, traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. La începutul lunii decembrie, Nicole Cherry urmează să aducă pe lume primul ei copil. Ea are în totalitate sprijinul familiei, iar Florin, viitorul ei soț, abia așteaptă să-și cunoască fetița.

Citeşte şi:

Mesajul Patriziei Paglieri, după ce a fost eliminată de la „Asia Express”. Ce a spus referitor la soții Natanticu

Păunul, noua mască de la „Masked Singer România”, sezonul 2. Ce indicii noi a oferit Fluturele

Mircea Badea a întârziat la emisiune, după ce a fost oprit de Poliție: „Era un mare filtru”

PARTENERI - GSP.RO În urmă cu 27 de ani era pe culmile succesului în România. Acum a pierdut toți banii. Greșeala pe care a făcut-o

Playtech.ro Tânăra care și-a luat PROPRIUL TATĂ de SOȚ. Motivul este halucinant...

Observatornews.ro Rapperul gorjean Mecanicu' a murit în Anglia. Tânărul din Rovinari, plâns de prieteni: "Pănă mai ieri erai fericit, ne făceam planuri pentru sărbători"

HOROSCOP Horoscop 4 noiembrie 2021. Leii au parte de o zi care îi poate ajuta să se echilibreze și să-și pună ordine în gânduri

Știrileprotv.ro Când s-ar putea încheia pandemia, potrivit experților. Primele țări care ar putea ieși din criza sanitară

Telekomsport "M-a forţat să facem sex. Soţia lui a stat de pază". Scandal MONSTRU cu un conducător de stat. Autorităţile au muşamalizat totul