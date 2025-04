De-a lungul timpului , Connect-R și Smiley au avut diverse colaborări, însă niciodată un trio de excepție.

Astfel sunt hotărâți să lanseze un album împreună, iar timp de un an vor scoate doar piese în trei. Smiley a mărturisit că îi place foarte mult acest format.

„Noi avem o legătură care durează de vreo 20 și ceva de ani. Fratele meu mi-a sugerat la un moment dat că ar fi mișto să facem o colaborare toți trei.

Atunci, demult, nu era momentul potrivit. Eu am tot mestecat ideea în cap și mi s-a părut că e ceva ce ne datorăm, în primul rând, nouă. În al doilea rând, oamenilor care ne-au ascultat de-a lungul vremii, pe fiecare dintre noi, separat sau împreună, că noi avem, practic, între noi colaborări deja.

Dar, niciodată, noi n-am lucrat în studio toți trei. Niciodată. E pentru prima oară când lucrăm toți trei în același timp în studio.

Am înregistrat și la Londra, am rezistat pe unde am apucat, ca să zic așa. Deocamdată o parte din album e deja gata. Noi am scris vreo 17 piese până în momentul acesta, dar urmează să mai facem, că ne place foarte tare să stăm împreună în studio.

E o energie fantastică, o energie creativă, o energie creativă-fantastică. Probabil că o să mai facem muzică. întregul album va avea, nu știu încă, 12-15 piese”, a mărturisit pentru Click.ro.

