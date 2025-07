Într-un interviu acordat recent, Lili Sandu a vorbit cu emoție despre legătura profundă pe care a avut-o mereu cu Pro TV.

„Am foarte multe amintiri frumoase. Am început în Numai Iubirea și eram atât de fericită. Pentru mine era doar Pro TV și atât. Nu mai exista altă televiziune. Fusesem în Școala Vedetelor, începusem să cânt, dar ziceam: băi, ce noroc să fii acolo (n.r.la Pro TV).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Și în 2005, când am intrat în gașca «Numai iubirea», jur, am fost către o familie. Deci tot timpul m-am simțit atât de bine. Bineînțeles că viața ne-a despărțit în toți anii ăștia și, da, am mai mers și prin alte părți, ca să zic așa, dar sufletul meu tot aici a fost”, a declarat Lili Sandu, pentru Cancan.

În toți acești ani, Lili a încercat să găsească un echilibru între cariera profesională și sufletească. „Și mereu spuneam managerilor, celor care mă reprezentau, că mi-aș dori să mă întorc, pentru că era locul în care mă simțeam că aparțin. Și ăsta e un mare lucru, știi? Bineînțeles că cu cariera profesională trebuie să alegi ce îți face bine, dar aici și sufletește mă simțeam bine și mi-era ciudă de fiecare dată când nu se legau lucrurile.”

Recomandări Dorin Tudora, directorul CONPET, plătit cu 14.000 de euro lunar. Și-a prelungit mandatul printr-un șiretlic legal: „Nici n-am reușit să procesez informația”

În urmă cu trei ani, Lili Sandu a revenit la Pro TV. „Știi, tu bineînțeles, mai băteam la casting și așa mai departe și nu se legau și zic, de ce? Și uite că la 44, 43 ani, s-au aranjat toate stelele pe cer ca să revin aici și să-mi găsesc locul, așa cum îmi place mie să spun.”

În cadrul interviului, Lili a făcut o dezvăluire neașteptată. Ea a spus cine este bărbatul care i-a fost alături întotdeauna.

„Și sunt tare fericită, cunosc foarte mulți oameni. «Prințesă» pentru mine este cel mai iubit om (n.r. Andrei Dușe, regizor de platou). Cred că îl iubesc pe «Prințesă» mai mult decât îl iubesc pe Silviu! Și nu exagerez cu absolut nimic.

L-am prezentat pe «Prințesă» și lui Silviu și el mi-a zis, bă, acum înțeleg de ce. Adică este omul care a fost alături de mine și la bine, și la greu. Că sunt momente în care ești bine, momente în care nu prea ești bine, că ai și viață pe lângă, viață profesională, și veneam la platou, veneam la filmări și eram căzută și stăteam de vorbă”, a mai adăugat Lili Sandu.