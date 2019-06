Declarația lui Cabral despre soția sa. „S-au făcut 8 ani de când am făcut femeie serioasă din ea”

Cabral și Andreea Ibacka sunt împreună de 12 ani, însă sunt căsătoriți de opt ani. De aniversarea mariajului lor, prezentatorul de televiziune a vorbit, pe blogul său, despre partenera sa de viață.

„Ieri s-au făcut 8 ani de când am făcut femeie serioasă din ea. Ani perfecți? Departe de așa ceva. Fiecare cu greșelile lui. Plus rateurile comune… împreună. Au încercat mai mulți „să ne vândă” drept cuplul perfect. Am râs. Departe de așa ceva. Nici nu ne-am propus… și oricum nu reușeam.

S-au făcut opt ani. Mă rog, 12 împreună… dar 8 de când m-am înduplecat și i-am dat numele meu. Îți zic… mare onoare! :)) Acum era momentul în care să încep cu sfaturi și pilde. Să explic ce e de făcut și cum trebuie făcut, astfel și alții să se bucure de… dar nu. Doamne, apără și păzește, că încă nu m-am dilit de tot la cap.

Sfaturi n-am. Nici pilde. Doar povești. Unele de râs, altele… cu mai puțin râs. Dar m-am apucat să scriu textul ăsta pentru ea, pentru noi. Pentru că, în felul meu, o iubesc tare pe creștina asta. În felul meu ciudat, imperfect, cu greșeli și rateuri… o iubesc tare mult.

Nici nu prea înțeleg de ce, că-i acră și ciufută, încăpățânată și avântată, prea harnică și mult prea ambițioasă… dar asta e, m-am pricopsit cu ea.

Opt ani. Câți vor mai urma? Nu știu. Rămâne să vedem”, a notat Cabral.

Cabral, în vârstă de 41 de ani, este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator de televiziune. Cabral și soția sa, Andreea Ibacka, au devenit părinți de fetiță la sfârșitul anului 2018. Bebelușul este primul copil al blondei cu soțul ei, Cabral. Fiica celor doi a primit numele Namiko.

Prezentatorul de televiziune Cabral și partenera lui de viață, actrița Andreea Ibacka, au botezat-o în luna mai pe fiica lor, Namiko. Prezentatorul de televiziune mai are o fiică, Inoke, din mariajul cu Luana Ibacka.

