Declarația Nidiei Moculescu despre părinții ei. A spus exact ce simte

Nidia Moculescu este foarte apropiată de tatăl ei, binecunoscutul compozitor Horia Moculescu, în timp ce cu mama ei, Mariana, a avut o relație tensionată foarte multă vreme.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Agenția VIP, Nidia Moculescu a spus exact ce simte față de părinții săi.

„Tata are 82 de ani, să-i dea Dumnezeu multă viață de acum încolo, mama are 52 de ani și e bine și ea, mă bucur sincer pentru amândoi că sunt părinții mei, nu mă interesează cum îi vede lumea. Că nu am avut o relație frumoasă cu mama știe toată România.

Mama este o tipă mai excentrică, ea m-a făcut la 22 de ani și ea mai mult mi-a fost prietenă. Tata mi-a fost și tată și mamă și străbunică și tot”, a declarat Nidia Moculescu.

