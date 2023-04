După ce le-a dat fanilor de gândit, apărând în compania unui alt bărbat, Deea Maxer a mai venit cu o postare ce i-a dus și mai mult în eroare pe fanii săi.

„Am deja tot ce am nevoie. Tot ceea ce am este tot ce am nevoie. Orice îmi doresc voi primi, pentru că realitatea mea este creată de mine.

Am succes, sunt pașnică, sunt liberă, sunt înțeleaptă, sunt energie potențială și ar trebui să mă ridic ca Phoenix. Sunt sănătoasă, sunt bogată, sunt putere, sunt talent”, a scris Deea Maxer în mediul virtual.

Pentru cei care nu știu, bărbatul alături de care Deea Maxer s-a afișat este un bun prieten al artistei, chiar dacă mulți au crezut că bruneta și-a refăcut, deja, viața sentimentală. Este vorba despre Cristian Bucă, un cunoscut make-up artist din România, potrivit Cancan.

Ce a spus Dinu Maxer despre divorț

Deea și Dinu Maxer au încheiat, de curând, o relație de 18 ani. Cei doi au ajuns la concluzia că relația lor nu mai funcționează și nu și-au dorit să o continue.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea (…)

La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maysa pe lume.

Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (…)

Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva. Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele. Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

