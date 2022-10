După mai multe investigații, Deea Maxer a aflat că avea acnee din cauză că folosea produse greșite pentru tenul ei. Vedeta a ținut să precizeze că soțul ei, Dinu, știe cât de frustrant a fost pentru ea atunci.

„Am avut acnee și încă mai am perioade când am probleme cu tenul. Am făcut foarte multe analize și chiar le sfătuiesc pe domnișoarele care au probleme de acest gen, cu acneea, să facă analize, să treacă și pe la endocrinolog, și pe ginecolog, să meargă și la dermatolog, în special. (…) Pur și simplu foloseam produsele greșite.

Foarte ciudată a fost perioada respectivă, Dinu știe cât de frustrant era, pentru că era genul acela de acnee inflamată și roșiatică pe care nu puteai să o acoperi cu fond de ten”, a mărturisit Deea Maxer, la Antena Stars, potrivit Spynews.

Dinu Maxer a fost întrebat de soția lui dacă o mai vedea frumoasă atunci când avea acnee „Absolut (n.r o vedea frumoasă și cu acnee). Nu mă uitam acolo, nu focalizam în zona în care te deranja pe tine. Eu mă uitam la ochii tăi frumoși, la zâmbetul tău”, a spus Dinu Maxer.

