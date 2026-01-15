Ines Stana, o tânără foarte cunoscută în mediul online, petrece mult timp alături de familia Măruță și sunt extrem de apropiați. Influencerița i-a transmis un mesaj prezentatorului TV, fără să-i menționeze numele, ci doar publicând imagini cu acesta.

Ines Stana a menționat multe calități pe care prezentatorul TV le are, dar i-a găsit și un defect. Cătălin Măruță este nedezlipit de telefonul mobil.

Andra Catalin si Ines

„Postarea asta este pentru un prieten. Un om tare mișto, caterincos, sufletist, obsedat de curățenie, vorbăreț, foarte vorbăreț, și săritor. Și răbdător!!! Nu am cunoscut om mai răbdător.. aproape că e enervant cât de răbdător e! Un om muncitor, când alții dorm el lucrează. Defectul lui: telefonul. Dacă nu ați ghicit de cine vorbesc, am pus câteva poze“, a fost o parte din mesajul lui Ines Stana.

„Știu că va fi schimbarea care îți schimbă perspectiva, și deși se termină un capitol extrem de important din viața ta, ea va lua o întorsătură imensă, iar tu ești la cârmă, poți să faci orice vrei tu. Inclusiv să nu mai stai pe telefon…. eu zic că sună bine“, a mai scris Ines Stana.

Vestea că emisiunea „La Măruță” va fi scoasă din grila PRO TV a venit pe neașteptate nu doar pentru publicul larg, ci și pentru echipa show-ului.

Într-un mesaj pe care l-a postat pe Instagram, Cătălin Măruță a dat de înțeles că decizia de a renunța la show i-a aparținut, afirmând că se gândește de mult la acest lucru. „Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune…

E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job. Vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră. Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la TV se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja.

Bine, am zis și in 2015, într-un interviu pentru Revista OK că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta.

Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până pe 6 februarie ne vedem la emisiune”, a scris prezentatorul pe internet.

