Delia a ajuns în vizorul Iuliei Albu. „Nu consider potrivită afițarea pe o reșea de socializare a mesajului…”

Pe blogul ei, Iulia Albu a vorbit despre cele mai recente două fotografii pe care Delia le-a postat în mediul online.

„Oricât de mult mi-ar plăcea mie Delia, și îmi place, credeți-mă, nu consider potrivită afișarea pe o rețea de socializare a mesajului „semi beat, semi treaz, semi high” mai ales în contextul evenimentelor recente și a problemei reale care este consumul de substanțe interzise în rândul adolescenților, o mare parte dintre care o urmăresc, cu siguranță.

Ador în schimb postarea cu cele patru tricouri.By the way Delia, eu am ghicit, să știi! Zic să ne întâlnim la mijloc, iar tu să arhivezi postarea semi inspirată! Ce zici?”, a scris Iulia Albu.

