În sala de judecată, s-a plâns în hohote şi s-a cerut clemenţa instanţei

Cinci din cei 9 inculpaţi din dosarul DNA şi-au recunoscut în totalitate vinovăţia

”Am fost cel mai dobitoc”, i-a mărturisit judecătoarei unul dintre inculpaţi

Sorin Oprescu nu s-a declarat nici vinovat, dar nici nevinovat; el a rugat instanţa să pună în balanţă şi lucrurile bune pe care le-a făcut

În august 2015, fostul primar al Capitalei fusese avertizat de un ofițer SRI ”să aibă grijă”

Ieri, în ultimul cuvânt din faţa instanţei, Oprescu a susţinut că dosarul de corupţie a avut ca scop eliminarea lui

de Adriana Oprea

Sorin Oprescu stă în al doilea rând din sala de judecată. Băncile sunt incomode, iar după zece ore de proces şi de nemişcare, lemnul îţi trece prin oase. Din când în când, fostul primar al Capitalei iese din sală pe hol, ca să se dezmorţească. Timpul a lăsat urme peste el; a albit şi a slăbit, are umerii lăsaţi şi mersul împovărat.

După trei ani şi jumătate de cercetare judecătorească, este ultimul termen al procesului în care Oprescu e judecat pentru luare de mită, spălare de ani şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Procurorii DNA acuză că în data de 5 septembrie 2015, Bogdan Popa, pe atunci director al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane (ACCU), i-a adus lui Oprescu, în vila acestuia din Ciolpani, 25.000 de euro, parte din mita primită pentru atribuirea unui contract de lucrări la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului (CCPBPB).

Popa, devenit denunţător la DNA, avea tehnică de interceptare pe el.

«Regret până în măduva oaselor. Am fost cel mai dobitoc»

Sorin Oprescu este ultimul dintre inculpaţii care cer clemenţa instanţei.

Înaintea lui, Ruxandra Petroi Avasiloae, fost director general la CCPBPB, şi ea acuzată de luare de mită, a plâns în hohote, în timp ce o ruga pe judecătoare să-i dea şansa să-şi îndrepte fapta, pe care o regretă.

Cinci dintre cei 9 inculpaţi şi-au recunoscut în totalitate vinovăţia. Claudiu Bengalici, acuzat de procurori că ”albea” banii proveniţi din mită, a încercat să impresioneze instanţa, declarând, în ultimul lui cuvânt, că are şi acum contracte cu ACCU, pentru reabilitarea unor lucrări. ”Spăl putina, deşi pălăria e poate prea mare pentru mine”, i-a declarat el judecătoarei, care, după ce a cerut lămuriri, i-a explicat inculpatului că ”a spăla putina” nu e acelaşi lucru cu ”a spăla obrazul”.

”Recunosc, sunt vinovat, regret până în măduva oaselor. Am fost cel mai dobitoc”, a mărturisit Bogdan Popa instanţei.

E trecut de ora 10.00 seara. Tribunalul Bucureşti e pustiu, iar afară plouă mocăneşte, de câteva ore. Fostul primar înaintează spre microfonul din mijlocul sălii.

Judecătoare: «Profesia de chirurg este cea mai faină»

Sorin Oprescu: Doamnă preşedinte, am în curând 68 de ani. Sunt la apusul carierei profesionale. Vă rog respectuos să…

Judecătoarea Iosefina Pârvu: Dar la spital mai mergeţi?

Sorin Oprescu: Da, doamnă, fiind membru al Academiei, până la 70 de ani am dreptul să conduc servicii medicale. După aceea, ce voi face în continuare…

Urmează un discurs al fostului primar legat de responsabilitate, despre controalele pe care le-a avut, despre felul în care au fost administrate probele. Ridică tonul.

Judecătoarea Iosefina Pârvu: Puteţi vorbi mai încet, vă rog?

Sorin Oprescu: Iertaţi-mă, eu sunt aşa, într-o stare deosebită, dar nu fericită, e clar. Vă rog să mă iertaţi. Sunt obişnuit.

Judecătoarea Iosefina Pârvu: De aceea v-am întrebat de medicină, care este profesia, după părerea mea, cea mai faină. Cea de chirurg. Şi am zis că vă relaxaţi.

Oprescu: «Nu mi-am făcut case pe donaţiile din campania electorală»

Sorin Oprescu: Am întrebat într-un an şi jumătate, prin avocat, şi am rugat respectuos să mi se răspundă în folosul cui erau interceptările. Pentru că prin adresa emisă către dumneavoastră de către DNA sunt informaţii ce pot fi folosite de către Direcţia Naţională Anticorupţie şi Unitatea Militară 1090 şi… Ce-i cu unitatea asta militară? Vi s-a spus vreodată, doamna preşedinte, că am avut 172 de mandate de ascultare din momentul în care am preluat funcţia de primar general, în urma alegerilor din 2008?

Judecătoarea Iosefina Pârvu: Nu.

Sorin Oprescu: Nu s-a spus niciodată. Se face referire la partea politică, şi pentru asta vă mulţumesc. Ştiţi şi de ce vă mulţumesc? Că aţi început audierile şi procesul spunând, de la bun început, ”nu vreau să aud de interese politice şi de chestiuni de genul ăsta”. Vi s-a spus vreodată că acea listă cu donări, care au dat pentru campania electorală, este publicată în Monitorul Oficial? Cu nume, prenume, CNP şi aşa mai departe. (…) Nu mi-am făcut case sau mi-am cumpărat bunuri pe donaţiile din campania electorală.

DNA a cerut la ultimul termen din proces confiscarea extinsă a averii inculpatului Sorin Oprescu ”până la concurenţa valorii de 1.264.531,8 lei”, motivând că ”din extrasele de cont ale inculpatului rezultă alimentarea conturilor cu sume în numerar al căror cuantum depășește cu mult veniturile licite meţionate în declaraţiile de avere, dar și pe cele declarate organelor fiscale”, iar ”o parte din sumele depuse în anul 2012 în contul său de campanie electorală nu provin de la persoanele menţionate în acele documente”.

Oprescu a schimbat declarația despre ofițerul SRI care l-a avertizat că va avea probleme



Fostul primar al Capitalei îşi continuă pledoria, în faţa instanţei de judecată.

Sorin Oprescu: Eu sper din tot sufletul să analizaţi, să puneţi în balanţă şi lucrurile bune pe care le-am făcut.

Reţinând însă, doamna preşedintă, că în cei 68 de ani nu am avut nici un fel de sancţiune legată de responsabilităţile pe care le-am avut. Şi încă o dată, am administrat, împreună cu factorii economici, bugete mai mari şi decât ale Ministerului forţelor armate… Singura care avea un buget mai mare era Casa de Asigurări de Sănătate, atât. (…) Cât am putut să fac pentru cei care m-au ales şi, în general, pentru bucureşteni, am făcut. Lumea va analiza, posteritatea. Dar nu-mi este uşor, doamnă, v-aş minţi să vă spun că-mi este uşor, ca la realizările pe care zic eu că le-am avut, şi nu numai eu, să primesc drept mulţumire, cu ghilimele de rigoare, un denunţ care să salveze pe cei aflaţi într-o situaţie dificilă.

Pentru că susţin doamnă, este părerea mea, şi n-aţi auzit-o de la domnii avocaţi, că s-a căutat, doamnă, cu lumânarea aprinsă, ca să mă exprim în limbajul obişnuit, popular, s-a mers pe ideea unei provocări continuu de flagrant. Şi-am să vorbesc de ziua de 23 august. Nu l-am primit pe Popa în ziua de 23 august pentru că în urmă cu o lună şi jumătate, înainte să plec în concediu, era ancheta primarului, ordonată de primarul general, la vremea aceea – eu, a auditului intern. Din această cauză, doamnă.

”Fiindu-i adus la cunoștință de judecător transcriptul convorbirii (…) din data de 2.09.2015 purtată cu inculpatul Popa Bogdan Claudiu (f. 353-355 vol. 5 dup), inculpatul Oprescu Mircea Sorin a precizat că i-a spus domnului Popa să nu mai vină cu Grenadă (n.r. – inculpatul Stanca Cristian, fostul şofer al lui Sorin Oprescu) la Ciolpani deoarece înainte cu 2, 3 zile la inculpat în birou a venit domnul Sasu cu o rugăminte domestică, însoţit de un prieten ofițer SRI care avea o rugăminte tot pentru o problemă domestică și l-au întrebat dacă ştie ceva de Grenadă, iar ofiţerul i-a spus că acesta ar putea avea probleme şi să aibă grijă”.

(Încheierea din 30.09.2015 a judecătorului

de drepturi şi libertăţi, Tribunalul Bucureşti)

Oprescu: «Trebuia să dispar. Intuiesc motivele, dar nu am probe»

Oprescu se apropie de finalul pledoariei sale din faţa instanţei.

Sorin Oprescu: După cele spuse în această sală, am dedus foarte clar că pe data de 23 august trebuia să fie flagrant. Comandantul arestului central, ”beciul domnesc” supra-numit, ştia cu 12 zile înainte că urmează să vină Oprescu. Şi sigur, multe alte lucruri care aicea nu s-au spus, DNA s-a ferit să le atingă, dintr-un singur motiv: trebuia ca Oprescu să dispară. Din ce motive…, eu le intuiesc. Nu am probe, pentru că nu m-am ocupat de lucrurile astea la Primărie!

Judecătoarea Iosefina Pârvu: Rămânem în pronunţare.

13 mai este termenul anunţat de judecătoare pentru pronunţarea deciziei din procesul în care au fost judecaţi Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, Bogdan Popa, fost director al CCPBPB şi al ACCU, Cristian Stanca, fostul şofer al lui Oprescu, Mircea Constantinescu, fost şef al Direcţiei Economice din Primăria Capitalei, Ruxandra Mihaela Petroi Avasiloae, fost director general al CCPBPB, Florin Şupeală, fost director al CCPBPB, Claudiu Bengalici, Ion Niţă şi Romeo Albu, administratori ai unor societăţi comerciale.

Decizia Tribunalului Bucureşti nu va fi definitivă.

Inculpații ar vrea muncă în folosul comunității

Întrebaţi de judecătoare dacă sunt de acord cu munca în folosul comunităţii, variantă posibilă doar în eventualitatea unor pedepse cu suspendare, toţi inculpaţii au răspuns afirmativ. ”Eu fac de 43 de ani, doamnă, muncă în folosul comunității”, a adăugat Sorin Oprescu.

Pentru el, DNA a cerut instanţei o condamnare cu executarea pedepsei în închisoare, lăsând la aprecierea instanţei cuantumul ei.

Avocata fostului primar al Capitalei a solicitat achitarea clientului pentru toate cele trei capete de acuzare.

Potrivit DNA, Sorin Oprescu a aderat la un grup organizat care, în perioada 2013-2015, a înfiinţat în administraţia locală a municipiului Bucureşti următorul sistem: operatorii economici care doreau să primească anumite contracte din partea instituţiilor publice aflate în subordinea primarului trebuia să remită, sub formă de mită, o parte din profitul brut realizat. Procurorii susţin că procentul pe care îl primea fostul edil al Capitalei era de 10%.

