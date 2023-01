Chiar dacă s-a spus că s-a îngrășat câteva kilograme în ultima vreme, Delia este în continuare la fel de sexy, iar aceasta a primit multe mesaje din partea fanilor, care o felicită pentru felul în care arată.

„Vacanță minunată să aveți!”, „Cele mai frumoase picioare!!”, „Esti minunaaaată!!!!”, „Frumoasă fată, minunată voce, bravo Delia!”, „Ești tare, tine-o tot asa!”, „Ai ce arăta”, „Superbă!”, „Delia, ești minunată”, „Cel mai corect corp”, „Perfectă!” sunt doar câteva dintre comentariile de apreciere ale internauților.

Ce spune Delia despre căsnicia cu Răzvan Munteanu

În anul 2012, Delia și Răzvan Munteanu s-au căsătorit. Cei doi formează o echipă și în viața privată, dar și în cea profesională, el este managerul cântăreței.

Recent, în cadrul podcastului lui Gojira, Delia a vorbit despre începuturile lui Răzvan în cariera de manager al ei, dar și despre cât de priceput este soțul său, în tot ceea ce face, notează Click.

„Răzvan este pe științe exacte, eu sunt o parte creativă, el e cu spirit și calcule și de toate. Ne completăm perfect. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și am avut eu intuiția să-mi dau seama că el are potențial de așa ceva. Când ne-am cunoscut noi, nu făcea asta”, a declarat cântăreața.

Și a continuat: „Ușor, ușor, am început să-mi dau seama că e extrem de talentat în treaba asta, în diverse lucruri. E un bun manager, e bun în multe direcții. Uneori nu înțeleg cum ține pasul cu toate lucrurile.

E exact și calculat și știe foarte multă informație. Nu există ceva să nu știe. Mi se pare fenomenal. Simțindu-i potențialul, i-am zis: hei, tu, iubire! Nu ai vrea să facem treaba asta împreună, cumva? Simt că în momentul ăsta nu am încredere în nimeni, am avut experiențe cu oameni care m-au dezamăgit.

Era ușor să furi, era ușor să mă furi. I-am zis lui Răzvan să fim o echipă, pentru că în el aveam încredere. Suntem o familie, hai să facem chestii frumoase împreună. Acum e prins în multe alte direcții. Notează, scrie, continuu”, a mai spus Delia despre soțul ei, Răzvan.

În cadrul aceluiași podcast, Delia a făcut dezvăluiri și din intimitatea mariajului cu Răzvan. Poate că mulți au crezut că ei stau multe zile separați, din cauza concertelor ei, însă nu e adevărat.

„Ne vedem, nu avem mai mult de două seri nedormite împreună, doar pe motiv că eram eu plecată cu concertele. Maximum 3. Nu suntem departe unul de altul, nu am călătorit separat niciodată de când suntem împreună. Nu cred că mi-ar plăcea. Mi se pare că suntem unul singur, mergem împreună”, a mai spus Delia.

