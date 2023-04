Stiri Mondene Denis Hanganu, actorul principal din „Clanul”, nu petrece niciun Paște fără bunica lui: „Se bucură când își vede nepoții acasă” De Diana Stamen,

Denis Hanganu, actorul principal din serialul „Clanul”, ne-a spus cum își va petrece Paștele în acest an. Vedeta de la PRO TV are câteva zile libere de la filmări și are de gând să își viziteze bunica.