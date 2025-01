La începutul acestui an, invitați la „Neatza cu Răzvan & Dani”, părinții lui Fulgy au oferit câteva detalii despre fiul lor, afirmând că el se află în vacanță în România, dar că nu va rămâne aici.

„Fulgy se întoarce în Dubai, nu îi mai place în România! Adevărul e că eu sunt foarte patrioată, îmi iubesc casa mea, cățeii mei, tot ce e românesc. Adevărul e că după ce ne-am întors din Dubai, ne venea să plângem vreo două săptămâni. Și eu, și Ioniță. Soare, căldură, shopping…”, a spus Viorica din Clejani în primele zile din ianuarie.

Roberta de la „Casa Iubirii” l-a părăsit

Cu puțin timp înainte ca mama lui să facă declarații, Fulgy vorbise în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars despre viața lui, afirmând că are o iubită nouă, pe Roberta, cunoscută datorită show-ului „Casa Iubirii” de la Kanal D.

„E bine, e acasă, e ok. Suntem de vreo lună și ceva. Cum am terminat aici, ne vedem. Eu nu zic nu, nu sunt un om care nu vreau să mă însor sau nu vreau să îmi fac o familie, dar vedem. Avem o lună împreună și e ok, e acasă, mă așteaptă”, spunea Fulgy, fiul Clejanilor.

Acum, la finalul lunii ianuarie, Roberta de la „Casa Iubirii” a dezvăluit în cadrul unui live pe care l-a făcut pe TikTok faptul că nu mai formează un cuplu cu Fulgy.

„Nici cu Fulgy nu te-ai înțeles? Atragi bombardieri de carton”, i-a spus un fan Robertei, iar ea i-a răspuns imediat acestuia: „Nu, pentru că e același gen ca fostul iubit. Și nu mai vreau să atrag aceiași oameni. Haos. Nu, nu mai vreau! Vreau să fiu singură, cel mai bine. Fix”.

La începutul acestui an, și Ioniță de la Clejani a vorbit despre fiul său, afirmând că Fulgy ar trebui să facă muzică de film: „Este student la cea mai prestigioasă școală de media din lume. Asta face, e student la Universitatea SAE din Dubai. Face muzică de film, animație, sunet, tot ce cuprinde media. Cu ajutorul lui Dumnezeu, după ce va termina școala, eu l-am sfătuit: locul lui e cu oameni care fac muzică de film! E foarte apreciat”.

