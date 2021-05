Detalii neștiute din căsnicia lui Cornel Păsat cu Bianca. „Am ajuns și la psiholog”

Cuplul de dansatori Cornel Pasat și Bianca s-a căsătorit religios pe 18 septembrie 2011. Dansatorul, liderul trupei de dans „Flamingo Boys”, s-a cununat religios cu Bianca, liderul trupei „Flamingo Girls”. În calitate de mire, acesta a purtat atunci un costum negru și o cămașă semnată de un designer de peste hotare. Mireasa a ales o rochie decoltată, iar pe cap a avut un accesoriu special.

Aproape 11 ani au trecut de când cei doi au devenit soț și soție. În iulie 2018, cei doi au trăit o altă bucurie, fiul lor a venit pe lume. Băiatul lui Cornel Păsat și al Biancăi poartă un nume special, Dryas, ceea ce înseamnă stejar. Vine totodată și de la numele unui rege trac din regiunea Kavala și de la numele unei plante rare, cu opt petale.”, spunea acum trei ani Cornel Păsat.

Înainte de a deveni părinți, cei doi soți au trecut și prin momente mai puțin plăcute. Aveau loc anumite discuții în relație, au mers chiar și la psiholog.

„Soarta se încăpățâna, înainte să apară copilul, să apară și niște tensiuni. Fiecare avea nevoie de mai mult timp liber. Am fost și la psiholog. Acum e altă poveste, acum experiența, dragostea de părinte, te învață să fii mai cu tact, să accepți mai multe, să stai să gândești mai mult, să nu mai te repezi, să spui niște lucruri pe care nu ar trebui să le spui.

Să lași să treacă pur și simplu pentru că ele oricum se rezolvă chiar dacă ești incisiv, sau repezit, sau hiperactiv. E o împlinire foarte mare. Am avut o viață foarte activă, ne lipsea doar această viață de familie, împlinirea venirii copilului”, a povestit Cornel Păsat recent la „Acces Direct” potrivit spynews.ro.

Și Bianca, soția lui Cornel Păsat, a făcut declarații despre greutățile pe care le-a întâmpinat.

„Am făcut cursuri, am apelat la specialiști în lactație, la somnologi. Din păcate nu am născut natural, am intrat de urgență în sala de operații, asta a fost.

Cornel m-a susținut din toate punctele de vedere, dar e greu să vezi cum ți se modifică corpul, cum depinde cineva de tine în permanență. Țin minte că îmi venea să plâng întruna, doar mă uitam la el și abia mă abțineam”, a mărturisit Bianca Păsat în aceeași emisiune de la Antena 1.

