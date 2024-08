Irina Rimes, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cântărețe din România, a avut o copilărie simplă și autentică, departe de luminile reflectoarelor. La vârsta de 32 de ani, artista rememorează cu drag anii petrecuți în Republica Moldova, în localitatea Izvoarele, acolo unde a crescut împreună cu fratele ei în casa bunicilor.

Deși astăzi se bucură de succes și popularitate, Irina Rimes nu a uitat rădăcinile sale modeste. Copilăria ei la țară a fost marcată de simplitate și lipsa răsfățului material, dar plină de experiențe care i-au format caracterul și i-au insuflat valorile pe care le prețuiește și astăzi. Irina povestește cu nostalgie despre cei șapte ani petrecuți alături de bunici și fratele ei, când viața era mai puțin complicată, dar plină de farmec.

Artista își amintește cu zâmbetul pe buze de toate năzbâtiile pe care le făcea împreună cu fratele ei. Deși nu primeau cadouri și nu erau răsfățați cu lucruri materiale, Irina Rimes simte că a avut parte de o copilărie fericită, învățând să se bucure de lucrurile mărunte și să aprecieze ceea ce are.

„Am făcut foarte multe prostii în copilărie. Eu am crescut cu fratele meu, la țară”

„Am făcut foarte multe prostii în copilărie. Eu am crescut cu fratele meu, la țară. Părinții noștri tot timpul erau ocupați cu tot felul de chestii. Amândoi fiind contabili, în timpul săptămânii lucrau la birou, iar în timpul weekendului ori munceau la pământ, ori, de la un timp, își luaseră niște magazine și le aprovizionau, lucrau la ele. Cumva, pe mine și pe fratele meu, a stat tot timpul această povară de a întreține gospodăria.

Am avut și porci, și vaci, și oi și capre. Să nu mai zic de găini, curci, rațe și gâște. Sunt foarte multe amintiri, dar mai mult fratele meu are amintiri de genul ăsta. Eu am amintiri cu frate-miu adică. Treaba noastră, a copiilor, era să paștem bobocii. De multe ori se pierdeau câte unul, doi, sau câteodată tot cârdul. Fratele meu suferea cel mai mult din cauza asta, că era cel mai mic. Îl vedeai umblând prin mahala, cerând boboci de la vecini.

Cam asta a fost copilăria noastră. Țin minte o pățanie. Vaca noastră a căzut într-o groapă foarte mare și a trebuit să o scoatem. În garaj aveam o gaură ca să poți să vezi sub mașină să lucrezi. Noi nu aveam voie să lăsăm animalele acolo. Și a căzut vaca acolo, au scos-o cu niște benzi de tras mașini. A fost greu și mi-a fost milă de ea, dar rugămintea mea cea mai mare era ca vecinii să nu îi spună mamei că s-a întâmplat asta pentru că îmi era frică că o să iau bătaie”, a declarat Irina Rimes, pentru unica.ro.

Cum și-a cunoscut iubitul

În cadrul interviului, Irina Rimes făcut declarații despre povestea de iubire cu producătorul muzical și DJ-ul David Goldcher pe care l-a cunoscut în Franța, la o sesiune de studio.

„Eu! (a făcut primul pas – n.red.) Normal că eu. Eu am fost o femeie-bărbat tot timpul, și în viața personală, și în casă, și în cariera mea. Nu că n-ar fi David destul de masculin. Doar că eu n-am nici răbdare și știu foarte clar ce-mi doresc. Sunt rare cazurile în care nu știu ce-mi doresc. Acolo, de obicei, e foarte mare haos. E rău. Dar, în general, cam știu. Știu ce trebuie să fac ca să obțin ceea ce-mi doresc și cu asta am cam zis totul despre mine”, a mărturisit Irina Rimes, pentru Unica.ro.

„El și-a schimbat foarte mult viața de când noi doi am rămas împreună. El credea că doar vine în vizită și eu o să mă mut, încet-încet construindu-mi cariera în Franța. De fapt a fost invers. A făcut sacrificii destul de multe pentru relația asta”, a mai povestit solista.

Când se plictisesc, Irina și David intră în studio și fac muzică împreună. „Este cea mai minunată ocupație pe care o putem avea noi doi”, ne-a mai spus solista. Se mai întâmplă însă să aibă direcții creative diferite.

„Tot timpul. Ne certăm, eu plec din studio, el vine după mine, sau invers. E mai greu pentru cineva care are o conexiune emoțională să facă muzică. În sesiune, în general, trebuie să fii respectuos și trebuie să ai răbdare.

Or, când ești cu persoana cu care ești în fiecare zi, n-ai așa de multă răbdare și spui pe șleau lucrurile. Se cam strică niște lucruri. Iese cu scandal câteodată, dar important e că ies lucruri, chiar dacă e cu scandal”, a mai spus Irina Rimes, în ediția Fresh by Unica din 14 august.

