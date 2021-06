Detalii neștiute din trecutul Lorei. „Am crezut că nu voi mai urca niciodată pe scenă”

În urmă cu 18 ani, ea a fost la un pas să-și piardă viața, după ce a fost implicată într-un accident. S-a ales cu nasul spart și în prezent are o bucățică de sticlă în bărbie pe care însă nu vrea să o scoată. Aceasta e modalitatea ei de a-și aminti cum a reușit să supraviețuiască incidentului din trafic.

„M-am mutat la București când aveam 21 de ani, după ce avusesem un accident de mașină grav, în urma căruia era să mor. A fost una din cumpenele alea mari din viață. Atunci am simțit că există Dumnezeu, pentru că uneori mai uităm, dar eu îmi amintesc de fiecare dată când mă întorc acolo.

În afară de nasul spart, nu am avut alte probleme grave. Am însă și acum o bucățică de sticlă în bărbie pe care nu vreau să o scot, o las acolo, pentru că vreau să-mi amintesc… Eu am fost ok, în schimb, cine a fost în mașină cu mine nu a fost OK”, a declarat artista pentru viva.ro.

Pe atunci începea să simtă gustul celebrității, să bucure oamenii cu talentul ei, însă după accident a trecut printr-o suferință atât de ordin fizic, cât și psihic.

Cântăreața credea că nu va mai urca deloc pe scenă, că nu va mai putea să cânte în fața publicului.

„A fost momentul în care am crezut că îmi vor crește mustăți în studio și că nu voi mai păși pe scenă pentru că problemele pe care le-am avut în urma acestui accident au fost nu numai de natură fizică, ci și psihologică.

Partea bună este că așa am început să compun și mi-am dezvoltat această latură, despre care nu știam că există, și am început să compun și pentru alții, dar mă obișnuisem cu ideea că eu nu voi mai fi vreodată pe scenă. E greu ca deodată să nu mai fii frumușică, dar te obligă să-ți dezvolți aptitudini, iar când am reparat totul și pe plan psihic și fizic, am rămas cu aptitudinile”, a spus Lora pentru aceeași sursă.

Toate au trecut, Lora și-a revenit treptat după trauma suferită, s-a mutat definitiv la București și acum are o carieră de succes.

