„Născuți pe aceeași lume, ducând același tip de umbră, respirând la fel… dar nu același aer. Unii în case de chirpici cu podea de lut. În cârpe împuțite de resturi de lemn arse pentru un aer călâi. Alții în palate de sticlă și cu ștrampi de aur. (…)Nu m-am considerat niciodată un exemplu, pentru că nu sunt. Nu m-am arătat cu propriile degete… pentru că mi se pare că mi-aș arăta doar defectele. Dar dacă vreodată îmi ceri un singur sfat, o să-ți spun simplu: ai încredere. Ai încredere în ce poți învăța, în ce poți construi, în ce poți realiza.

(…) Așa neșansă? Să te naști negru printre albi? Așa lipsă de bulan încât să te naști în România, într-o familie săracă?! Diverși șterși si onorabile diverse mi-au explicat la nesfârșit ce nu puteam să fac.(..). Am zâmbit. Constant, am zâmbit. Am pornit în viață părăsit de tată. Am învățat să muncesc, să gândesc, să cresc. Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață.

Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu… dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine.

Apoi eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători crăpați la încheieturi. Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri(…)

De-asta îți spun acum… chiar de-i greu. Chiar de nu ești bine.(…) Ai încredere că poți ”, a scris Cabral pe blog-ul său.

Andreea și Cabral Ibacka sunt căsătoriti de mai mulți ani și au împreună doi copii. Chiar dacă formează unul dintre cele mai solide cupluri, admirați fiind de toată lumea, actrița recunoaște că nu are o căsnicie perfectă.

„Nu avem o căsnicie perfectă, avem o căsnicie normală, cum are toată lumea, cu suișuri și coborâșuri. Dar ne leagă foarte multe și atunci când există iubire, știi cum e, îți mai scoți și ochii, dar mai lași și de la tine. Cam așa și la noi.

(…) numai că acasă nu e ca pe sticlă. Acasă mai apar și nervii, nu doar umorul”, a mărturisit Andreea Ibacka pentru Playtech.ro.

