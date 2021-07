Detalii neștiute din viața lui Cătălin Bordea. A fost abandonat în autobuz. „Am șapte tați”

Prezent în emisiunea lui Dan Capatos seară de seară, Cătălin Bordea a fost provocat să facă dezvăluiri despre viața lui personală. În urmă cu ceva timp a mărturisit că a fost abandonat de tatăl lui natural într-un autobuz, iar acum face completări. Are șapte tați și e posibil ca în viitorul apropiat să îl aibă și pe al optulea.

Mama lui s-a căsătorit în repetate rânduri. „Doru Dumitru Dorel (tatăl meu natural), Galău, Stelică, Viorel, Andrei, Andrei. Ăștia au fost tații mei, am șapte deocamdată! E posibil să apară și al 8-lea. De toți s-a despărțit din nepotrivire de caracter.

Unul a plecat și m-a lăsat în autobuz, Galău a orbit, alți doi au fost arestați, unul în Italia, Stelică, el a fost și eliberat.

La ultima nuntă nu am fost, mama are colecție de acte de la toate căsătoriile, le păstrează pe toate! M-a făcut la 16 ani și bunica a făcut-o pe mama tot la 16 ani. Mai nou, m-am trezit că am și o soră”, a povestit Cătălin Bordea în emisiunea de la Antena Stars.

Abandonat în autobuz de tatăl lui

Cătălin Bordea nu a fost un copil dorit, mama lui a vrut să facă avort. El a povestit că a crescut alături de părinți până la doi ani, când tatăl l-a abandonat în autobuz. Bunica a fost norocul lui, ea l-a găsit și i-a purtat de grijă.

„Mama mea avea 16 ani. Tata nici n-a vrut să audă de mine, a dorit ca mama să avorteze, dar nu s-a întâmplat asta. M-au crescut împreună până la 2 ani, când tata a fugit de-acasă. Mama l-a găsit şi m-a lăsat pe mine la el, că poate îşi regăseşte instinctele paterne. N-a fost aşa. El m-a urcat în autobuz, repet, aveam 2 ani, şi a coborât.

Norocul meu a fost că s-a urcat bunica mea la una dintre staţii şi m-a găsit. Altfel, cine ştie unde ajungeam”, a mai povestit Bordea la TV acum ceva vreme, scrie click.ro.

