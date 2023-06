În vremea liceului, Irinel Columbeanu a crezut că este o glumă bună să o ia în brațe pe una dintre colege și să o țină suspendată afară, pe geam. Acum este conștient de ceea ce putea să facă, însă atunci, nici prin cap nu i-a trecut ce tragedie se putea întâmpla.

„Cea mai oribilă năzbâtie pe care am făcut-o a fost la adresa unei colege. Colega mea se numea Diana, am luat-o pe brațe și am ținut-o suspendată afară, pe pervaz. Ceva oribil. Nu sfătuiesc pe nimeni să încerce acest lucru.

Și eu atunci am fost destul de speriat, așa, de ceea ce se putea întâmpla. Bineînțeles, am fost chemat de doamna directoare.

Chiar și tatăl meu a fost convocat la cancelarie din pricina acelui lucru pe care l-am făcut. Pe vreme aceea, nu prea erau chemați așa părinții la școală, cu una, cu două”, a declarat Irinel Columbeanu, potrivit Cancan.

Irinel Columbeanu a mai mărturisit că spiritul rebel l-a costat destul de scump. Fostul milionar obișnuia să intre în diverse probleme și de fiecare dată era tras la răspundere.

„Adolescența a fost la fel. Da, am fost un tânăr rebel și din cauza asta am avut multe de pierdut și suferit, ca să spun așa. Aveam și notele scăzute la purtare. Asta din cauza faptului că îmi tot rupeam gulerul de la uniformă. Pe vremea mea se purta uniformă la școală. Astăzi, cred că s-a renunțat la acest obicei. Bine, atunci nu era un obicei, era obligatoriu, pe vremea mea. (…)

Mi-ar fi plăcut mult să fiu actor, dar părinții nu m-au susținut și nu m-au lăsat. Mi-au spus că e ceva neserios și m-au descurajat din acest punct de vedere.

Așa că atunci când am dat la facultate, i-am ascultat. Am dat la ceva care părea că ar fi mai acceptabil de către societatea acelor vremuri. Aici este vorba despre Institutul Politehnic București. Ulterior, când am ajuns să lucrez unde am lucrat eu, respectiv la Camera de Comerț și Industrie a României, am regretat”, a mai spus Irinel Columbeanu, potrivit fanatik.ro.

