Detalii neștiute din viața Ramonei Olaru, asistenta de la „Neatza”. „N-am fost o nebună care să iasă la distracție”

Asistenta a fost căsătorită, însă în 2019 a divorțat. Spune că atunci a trăit cea mai mare bucurie.

„Cea mai memorabilă vară din viața mea s-a întâmplat acum doi ani, după ce am divorțat. Până să mă căsătoresc, n-am fost o «nebună» care să iasă să se distreze, «de toți banii», și-am stat căsătorită și parcă am fost așa, puțin închisă, și după ce am divorțat zici că au ieșit toți «dracii» din mine, sincer!”, a povestit vedeta Antenei 1, de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

„Aia a fost cea mai nebună vară pe care am trăit-o vreodată, acum doi ani, și m-aș mai întoarce. Acum, am aceleași planuri, sper să-mi iasă, adică m-am distrat!”, a mai spus Ramona Olaru.

Vedeta de la Antena 1 a mai adăugat că și pentru vara aceasta are planuri mari, va merge în două vacanțe, dar nu cu vreun partener, ci cu prietenele.

„O să plec vara aceasta, pentru că o să avem vacanță. Am două destinații, vara asta: Ibiza și Mykonos. O să plec cu fetele, cu băieți am tot fost. Lasă”, a mai spus Ramona Olaru, în cadrul interviului pentru Campania „Vara cu 100 de idei” a Antenei 1.

