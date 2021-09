Detalii uimitoare din viața lui Cătălin Botezatu. „Strângeam pastile după pastile. Am spus că dacă mă duc cu totul în prăpastie, așa vrea Dumnezeu”

„De trei ori și nu din orgolii. Pentru că atunci când iubești cu adevărat, nu trebuie să ai orgolii și mândrii. Atunci când iubești cu adevărat, nu ajungi la acest gest de lașitate, pentru că este un gest de lașitate, dacă stai să te gândești după aceea. Din dorința aia nebună de a avea persoana pe care ți-o dorești lângă tine.

Doar când iubești ca un nebun și când spui da, viața mea nu mai are sens fără acea femeie, te gândești la sinucidere. Prima oară când am vrut să fac acest lucru, nu a fost din dragoste, a fost atunci când eram încarcerat în România și am crezut că nu mai am șansa să mă motivez și nici să arăt oamenilor adevărul.

Strângeam pastile după pastile și am vrut în noaptea de Crăciun să mă sinucid, dar Dumnezeu m-a ajutat din nou”, a mărturisit designerul.

„Apoi de două ori a fost din dragoste. O dată pentru Dana Opsitaru, pe care o iubeam extraordinar de mult și cu care voiam să-mi petrec noapte de Crăciun și nu înțelegeam de ce trebuie să stea cu soțul ei, fiind un puști.

Și nu doar am amenințat-o, dar mi-am tăiat venele și nici nu erau telefoane mobile pe vremea aceea. Puteam să mor.

A doua oară, mi-am lăsat mașina pe marginea unei prăpastii, pe drumul dintre Poiana Brașov și Râșnov. Am spus că dacă e să mă duc cu totul în prăpastie, așa vrea Dumnezeu, dacă nu, înseamnă că trebuie să trăiesc și în viața mea o să apară cineva care o să mă facă și mai fericit și cu care voi găsi adevărata armonie. Și așa a fost”, a continuat Cătălin Botezatu.

